Бізнес попередив про дефіцит ліків в Україні через дискримінацію імпорту

Європейська Бізнес Асоціація підтримала розширення переліку безкоштовних або дешевих препаратів у програмі “Доступні ліки”. Проте великі компанії занепокоєні новими правилами фінансування, які запропонував Кабмін, адже вони можуть нашкодити ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБА.

Частина положень документа, на думку бізнесу, має ознаки дискримінації за походженням продукції, що загрожує справедливій конкуренції та може обмежити доступ пацієнтів до необхідної терапії.

Обмеження для імпорту

Головне зауваження бізнес-спільноти стосується норм, які прямо обмежують участь значної кількості іноземних препаратів у програмі "Доступні ліки" за низкою МНН.

"Ці лікарські засоби вже тривалий час присутні на українському ринку, застосовуються пацієнтами та забезпечують стабільні результати лікування. На переконання Асоціації, запропонований механізм фактично створює переваги для виробників за критерієм походження продукції, а не за критеріями клінічної та економічної ефективності", - йдеться в повідомленні.

В Україні діє система оцінки медичних технологій (ОМТ), яка є "золотим стандартом" для виділення держкоштів на реімбурсацію. Чому Кабмін вирішив не враховувати її результати — залишається незрозумілим.

Загроза дефіциту ліків

Деяких ліків із нового списку уряду взагалі немає ні в українському переліку головних медикаментів, ні в офіційній базі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

На думку бізнес-спільноти, це порушує прозорі правила гри — держава починає затверджувати препарати "в ручному режимі", що створює ризики для корупції.

Найбільш критичним є ризик виникнення дефіциту препаратів. Наразі немає публічних розрахунків щодо спроможності окремих виробників повністю покрити потреби українських пацієнтів.

Якщо виникнуть перебої з поставками, швидко залучити ліки від інших компаній не вдасться. Через дискримінаційні умови іноземні постачальники просто переглянуть свої обсяги експорту в Україну, а механізм оперативного реагування на дефіцит у проєкті постанови відсутній.

ЄБА закликає Уряд ухвалювати рішення на принципах ефективності, безперервності лікування та прогнозованості ринку, а не виключно за критерієм країни походження медикаментів.

У зв’язку з цим бізнес-спільнота закликає Міністерство охорони здоров’я України та Уряд:

переглянути положення, які обмежують вільну конкуренцію,

додатково оцінити відповідність змін міжнародним зобов’язанням України,

врахувати ризики для безперервності лікування та вільного вибору пацієнтами необхідної терапії,

організувати зустріч з Асоціацією, щоб провести професійне публічне обговорення запропонованих змін.

Нагадаємо, близько76% компаній заявляють про дефіцит імпортних ліків. Експерти вказують на формування системної проблеми, яка вимагає оперативного втручання регуляторів для забезпечення аптечних мереж необхідними засобами.