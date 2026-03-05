Бизнес сможет арендовать помещение школ и садов: какие условия

Правительство утвердило перечень видов деятельности, для которых разрешено предоставлять в аренду объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений.

Как пишет Delo.ua, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

В постановлении Кабинета Министров №287 говорится о случаях предоставления в аренду, когда услуги обеспечивают потребности или обслуживание участников образовательного процесса, если их учебное заведение не может обеспечить самостоятельно. А также подразумевают направления деятельности, которые будут способствовать организации и проведению образовательного процесса.

"Предоставление в аренду объектов и имущества заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования возможно по целевым назначениям, согласно определенным кодам видов экономической деятельности", - отметил Мельничук.

Постановление определяет, что:

для учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования аренда возможна только по отдельным видам деятельности;

для других учебных заведений (кроме заведений со специфическими условиями обучения) перечень возможных видов деятельности шире.

Кроме того, между арендатором и учебным заведением должны заключить договор или меморандум о сотрудничестве. Такой документ должен предусматривать создание базы практики для соискателей образования с определением порядка, объема и содержания практической подготовки.

Издание sud.ua ознакомилось с документом и опубликовало утвержденный правительством перечень охватывающий десятки видов экономической деятельности (КВЭД):

Питание и производство продуктов питания

10.71 – производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий непродолжительного хранения;

10.85 – производство готовой пищи и блюд;

56.10 - деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;

56.29 - поставка других готовых блюд;

56.30 – обслуживание напитками.

Легкая промышленность и производство

14.31 - производство чулочно-носочных изделий;

14.39 - производство другой трикотажной и вязаной одежды;

16.23 – производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.29 - производство других изделий из древесины;

18.13 - изготовление типографских форм и полиграфические услуги;

18.14 - брошюровочно-переплетная деятельность;

25.62 - механическая обработка металлических изделий.

Энергетика

35.11 - производство электроэнергии;

35.12 - передача электроэнергии;

35.13 - распределение электроэнергии;

35.14 – торговля электроэнергией;

35.30 – поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Ремонт и техническое обслуживание

33.17 - ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств;

33.19 - ремонт машин и оборудования;

45.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

95.21 – ремонт электронной аппаратуры бытового назначения;

95.22 – ремонт бытовых приборов и домашнего оборудования;

95.23 - ремонт обуви и кожаных изделий;

95.25 – ремонт часов и ювелирных изделий;

95.29 - ремонт других бытовых изделий.

Торговля

47.24 - розничная торговля хлебобулочными изделиями;

47.29 - розничная торговля другими продуктами питания;

47.61 - розничная торговля книгами;

47.62 - розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;

47.73 - розничная торговля фармацевтическими товарами;

47.74 - розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами;

47.99 - другие виды розничной торговли вне магазинов.

Почтовые и курьерские услуги

53.10 – деятельность национальной почты;

53.20 – другая почтовая и курьерская деятельность.

Временное размещение

55.90 – деятельность других средств временного размещения.

Издательская деятельность

58.11 - издание книг;

58.12 - издание справочников и каталогов;

58.19 – другие виды издательской деятельности.

Телекоммуникации и ИТ

61.10 – деятельность в сфере проводной электросвязи;

61.20 - деятельность в сфере беспроводной электросвязи;

61.90 – другая деятельность в сфере электросвязи;

62.01 - компьютерное программирование;

62.09 – другая деятельность в сфере информационных технологий.

Финансовые и офисные услуги

64.19 - другие виды денежного посредничества;

82.19 - фотокопирование, подготовка документов и офисная вспомогательная деятельность;

84.11 – государственное управление общего характера.

Образование

85.10 - дошкольное образование;

85.20 - начальное образование;

85.31 - общее среднее образование;

85.32 - профессионально-техническое образование;

85.41 - профессиональное высшее образование;

85.42 - высшее образование;

85.51 - образование в сфере спорта и отдыха;

85.52 - образование в сфере культуры;

85.53 - деятельность школ подготовки водителей;

85.59 - другие виды образования;

85.60 – вспомогательная деятельность в сфере образования.

Наука и творческие индустрии

72.11 - исследования и разработки в сфере биотехнологий;

72.19 - исследования и разработки в сфере естественных и технических наук;

72.20 – исследования и разработки в сфере общественных и гуманитарных наук;

73.11 - рекламные агентства;

74.10 – специализированная деятельность по дизайну.

Медицина и социальные услуги

75.00 – ветеринарная деятельность;

86.10 - деятельность больничных учреждений;

86.21 - общая медицинская практика;

86.22 - специализированная медицинская практика;

86.23 – стоматологическая практика;

86.90 – другая деятельность в сфере здравоохранения;

88.99 - предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания.

Культура, спорт и общественная деятельность

90.01 – театральная и концертная деятельность;

90.03 – индивидуальная художественная деятельность;

91.01 - функционирование библиотек и архивов;

91.02 - функционирование музеев;

93.11 - функционирование спортивных сооружений;

93.12 - деятельность спортивных клубов;

93.13 – деятельность фитнес-центров;

93.19 - другая деятельность в сфере спорта;

94.12 - деятельность профессиональных общественных организаций;

94.99 - деятельность других общественных организаций.

Бытовые услуги

96.01 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

96.02 - услуги парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины оценивает потребность в восстановлении образования и науки после войны в $33,5 млрд.