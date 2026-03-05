- Категория
Бизнес сможет арендовать помещение школ и садов: какие условия
Правительство утвердило перечень видов деятельности, для которых разрешено предоставлять в аренду объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений.
Как пишет Delo.ua, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.
В постановлении Кабинета Министров №287 говорится о случаях предоставления в аренду, когда услуги обеспечивают потребности или обслуживание участников образовательного процесса, если их учебное заведение не может обеспечить самостоятельно. А также подразумевают направления деятельности, которые будут способствовать организации и проведению образовательного процесса.
"Предоставление в аренду объектов и имущества заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования возможно по целевым назначениям, согласно определенным кодам видов экономической деятельности", - отметил Мельничук.
Постановление определяет, что:
- для учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования аренда возможна только по отдельным видам деятельности;
- для других учебных заведений (кроме заведений со специфическими условиями обучения) перечень возможных видов деятельности шире.
Кроме того, между арендатором и учебным заведением должны заключить договор или меморандум о сотрудничестве. Такой документ должен предусматривать создание базы практики для соискателей образования с определением порядка, объема и содержания практической подготовки.
Издание sud.ua ознакомилось с документом и опубликовало утвержденный правительством перечень охватывающий десятки видов экономической деятельности (КВЭД):
Питание и производство продуктов питания
- 10.71 – производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий непродолжительного хранения;
- 10.85 – производство готовой пищи и блюд;
- 56.10 - деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
- 56.29 - поставка других готовых блюд;
- 56.30 – обслуживание напитками.
Легкая промышленность и производство
- 14.31 - производство чулочно-носочных изделий;
- 14.39 - производство другой трикотажной и вязаной одежды;
- 16.23 – производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 16.29 - производство других изделий из древесины;
- 18.13 - изготовление типографских форм и полиграфические услуги;
- 18.14 - брошюровочно-переплетная деятельность;
- 25.62 - механическая обработка металлических изделий.
Энергетика
- 35.11 - производство электроэнергии;
- 35.12 - передача электроэнергии;
- 35.13 - распределение электроэнергии;
- 35.14 – торговля электроэнергией;
- 35.30 – поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.
Ремонт и техническое обслуживание
- 33.17 - ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств;
- 33.19 - ремонт машин и оборудования;
- 45.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 95.21 – ремонт электронной аппаратуры бытового назначения;
- 95.22 – ремонт бытовых приборов и домашнего оборудования;
- 95.23 - ремонт обуви и кожаных изделий;
- 95.25 – ремонт часов и ювелирных изделий;
- 95.29 - ремонт других бытовых изделий.
Торговля
- 47.24 - розничная торговля хлебобулочными изделиями;
- 47.29 - розничная торговля другими продуктами питания;
- 47.61 - розничная торговля книгами;
- 47.62 - розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;
- 47.73 - розничная торговля фармацевтическими товарами;
- 47.74 - розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами;
- 47.99 - другие виды розничной торговли вне магазинов.
Почтовые и курьерские услуги
- 53.10 – деятельность национальной почты;
- 53.20 – другая почтовая и курьерская деятельность.
Временное размещение
55.90 – деятельность других средств временного размещения.
Издательская деятельность
- 58.11 - издание книг;
- 58.12 - издание справочников и каталогов;
- 58.19 – другие виды издательской деятельности.
Телекоммуникации и ИТ
- 61.10 – деятельность в сфере проводной электросвязи;
- 61.20 - деятельность в сфере беспроводной электросвязи;
- 61.90 – другая деятельность в сфере электросвязи;
- 62.01 - компьютерное программирование;
- 62.09 – другая деятельность в сфере информационных технологий.
Финансовые и офисные услуги
- 64.19 - другие виды денежного посредничества;
- 82.19 - фотокопирование, подготовка документов и офисная вспомогательная деятельность;
- 84.11 – государственное управление общего характера.
Образование
- 85.10 - дошкольное образование;
- 85.20 - начальное образование;
- 85.31 - общее среднее образование;
- 85.32 - профессионально-техническое образование;
- 85.41 - профессиональное высшее образование;
- 85.42 - высшее образование;
- 85.51 - образование в сфере спорта и отдыха;
- 85.52 - образование в сфере культуры;
- 85.53 - деятельность школ подготовки водителей;
- 85.59 - другие виды образования;
- 85.60 – вспомогательная деятельность в сфере образования.
Наука и творческие индустрии
- 72.11 - исследования и разработки в сфере биотехнологий;
- 72.19 - исследования и разработки в сфере естественных и технических наук;
- 72.20 – исследования и разработки в сфере общественных и гуманитарных наук;
- 73.11 - рекламные агентства;
- 74.10 – специализированная деятельность по дизайну.
Медицина и социальные услуги
- 75.00 – ветеринарная деятельность;
- 86.10 - деятельность больничных учреждений;
- 86.21 - общая медицинская практика;
- 86.22 - специализированная медицинская практика;
- 86.23 – стоматологическая практика;
- 86.90 – другая деятельность в сфере здравоохранения;
- 88.99 - предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания.
Культура, спорт и общественная деятельность
- 90.01 – театральная и концертная деятельность;
- 90.03 – индивидуальная художественная деятельность;
- 91.01 - функционирование библиотек и архивов;
- 91.02 - функционирование музеев;
- 93.11 - функционирование спортивных сооружений;
- 93.12 - деятельность спортивных клубов;
- 93.13 – деятельность фитнес-центров;
- 93.19 - другая деятельность в сфере спорта;
- 94.12 - деятельность профессиональных общественных организаций;
- 94.99 - деятельность других общественных организаций.
Бытовые услуги
- 96.01 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- 96.02 - услуги парикмахерских и салонов красоты.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины оценивает потребность в восстановлении образования и науки после войны в $33,5 млрд.