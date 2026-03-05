Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес сможет арендовать помещение школ и садов: какие условия

школа
Бизнес сможет арендовать помещение школ и садиков

Правительство утвердило перечень видов деятельности, для которых разрешено предоставлять в аренду объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений.

Как пишет Delo.ua, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

В постановлении Кабинета Министров №287 говорится о случаях предоставления в аренду, когда услуги обеспечивают потребности или обслуживание участников образовательного процесса, если их учебное заведение не может обеспечить самостоятельно. А также подразумевают направления деятельности, которые будут способствовать организации и проведению образовательного процесса.

"Предоставление в аренду объектов и имущества заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования возможно по целевым назначениям, согласно определенным кодам видов экономической деятельности", - отметил Мельничук.

Постановление определяет, что:

  • для учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования аренда возможна только по отдельным видам деятельности;
  • для других учебных заведений (кроме заведений со специфическими условиями обучения) перечень возможных видов деятельности шире.

Кроме того, между арендатором и учебным заведением должны заключить договор или меморандум о сотрудничестве. Такой документ должен предусматривать создание базы практики для соискателей образования с определением порядка, объема и содержания практической подготовки.

Издание sud.ua ознакомилось с документом и опубликовало утвержденный правительством перечень охватывающий десятки видов экономической деятельности (КВЭД):

Питание и производство продуктов питания

  • 10.71 – производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий непродолжительного хранения;
  • 10.85 – производство готовой пищи и блюд;
  • 56.10 - деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
  • 56.29 - поставка других готовых блюд;
  • 56.30 – обслуживание напитками.

Легкая промышленность и производство

  • 14.31 - производство чулочно-носочных изделий;
  • 14.39 - производство другой трикотажной и вязаной одежды;
  • 16.23 – производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
  • 16.29 - производство других изделий из древесины;
  • 18.13 - изготовление типографских форм и полиграфические услуги;
  • 18.14 - брошюровочно-переплетная деятельность;
  • 25.62 - механическая обработка металлических изделий.

Энергетика

  • 35.11 - производство электроэнергии;
  • 35.12 - передача электроэнергии;
  • 35.13 - распределение электроэнергии;
  • 35.14 – торговля электроэнергией;
  • 35.30 – поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Ремонт и техническое обслуживание

  • 33.17 - ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств;
  • 33.19 - ремонт машин и оборудования;
  • 45.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  • 95.21 – ремонт электронной аппаратуры бытового назначения;
  • 95.22 – ремонт бытовых приборов и домашнего оборудования;
  • 95.23 - ремонт обуви и кожаных изделий;
  • 95.25 – ремонт часов и ювелирных изделий;
  • 95.29 - ремонт других бытовых изделий.

Торговля

  • 47.24 - розничная торговля хлебобулочными изделиями;
  • 47.29 - розничная торговля другими продуктами питания;
  • 47.61 - розничная торговля книгами;
  • 47.62 - розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;
  • 47.73 - розничная торговля фармацевтическими товарами;
  • 47.74 - розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами;
  • 47.99 - другие виды розничной торговли вне магазинов.

Почтовые и курьерские услуги

  • 53.10 – деятельность национальной почты;
  • 53.20 – другая почтовая и курьерская деятельность.

Временное размещение

55.90 – деятельность других средств временного размещения.

Издательская деятельность

  • 58.11 - издание книг;
  • 58.12 - издание справочников и каталогов;
  • 58.19 – другие виды издательской деятельности.

Телекоммуникации и ИТ

  • 61.10 – деятельность в сфере проводной электросвязи;
  • 61.20 - деятельность в сфере беспроводной электросвязи;
  • 61.90 – другая деятельность в сфере электросвязи;
  • 62.01 - компьютерное программирование;
  • 62.09 – другая деятельность в сфере информационных технологий.

Финансовые и офисные услуги

  • 64.19 - другие виды денежного посредничества;
  • 82.19 - фотокопирование, подготовка документов и офисная вспомогательная деятельность;
  • 84.11 – государственное управление общего характера.

Образование

  • 85.10 - дошкольное образование;
  • 85.20 - начальное образование;
  • 85.31 - общее среднее образование;
  • 85.32 - профессионально-техническое образование;
  • 85.41 - профессиональное высшее образование;
  • 85.42 - высшее образование;
  • 85.51 - образование в сфере спорта и отдыха;
  • 85.52 - образование в сфере культуры;
  • 85.53 - деятельность школ подготовки водителей;
  • 85.59 - другие виды образования;
  • 85.60 – вспомогательная деятельность в сфере образования.

Наука и творческие индустрии

  • 72.11 - исследования и разработки в сфере биотехнологий;
  • 72.19 - исследования и разработки в сфере естественных и технических наук;
  • 72.20 – исследования и разработки в сфере общественных и гуманитарных наук;
  • 73.11 - рекламные агентства;
  • 74.10 – специализированная деятельность по дизайну.

Медицина и социальные услуги

  • 75.00 – ветеринарная деятельность;
  • 86.10 - деятельность больничных учреждений;
  • 86.21 - общая медицинская практика;
  • 86.22 - специализированная медицинская практика;
  • 86.23 – стоматологическая практика;
  • 86.90 – другая деятельность в сфере здравоохранения;
  • 88.99 - предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания.

Культура, спорт и общественная деятельность

  • 90.01 – театральная и концертная деятельность;
  • 90.03 – индивидуальная художественная деятельность;
  • 91.01 - функционирование библиотек и архивов;
  • 91.02 - функционирование музеев;
  • 93.11 - функционирование спортивных сооружений;
  • 93.12 - деятельность спортивных клубов;
  • 93.13 – деятельность фитнес-центров;
  • 93.19 - другая деятельность в сфере спорта;
  • 94.12 - деятельность профессиональных общественных организаций;
  • 94.99 - деятельность других общественных организаций.

Бытовые услуги

  • 96.01 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • 96.02 - услуги парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины оценивает потребность в восстановлении образования и науки после войны в $33,5 млрд.

Автор:
Ольга Сичь