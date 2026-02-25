Обновленная Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA5) подготовлена совместно с правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН. Министерство образования и науки Украины оценивает потребность в восстановлении образования и науки после войны в $33,5 млрд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МОН.

За четыре года полномасштабного вторжения прямой ущерб Украины превысил $195 млрд, а общая стоимость восстановления страны на следующее десятилетие оценивается почти в $588 млрд.

Секторы образования и науки понесли убытки на $13,9 млрд, включая школы, учреждения высшего образования и научную инфраструктуру, в частности в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Киевской, Луганской и Донецкой областях и Киеве.

Для полного восстановления на 2026-2035 годы приоритетными направлениями определены:

восстановление учебных заведений;

восстановление очного обучения через строительство и модернизацию укрытий и временных решений;

преодоление учебных потерь через гибкие программы наслаждения, улучшение преподавательских практик и психосоциальную поддержку.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что вред для образования — это не только разрушенные здания, но и ограниченный доступ к обучению и упущенные возможности для детей, что влияет на экономический потенциал страны. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку, подчеркнув, что инвестиции в образование — это инвестиции в людей и устойчивость государства.

Управляющий директор Всемирного банка по операционной деятельности Анна Бьерде отметила, что организация продолжит поддерживать восстановление Украины и создание возможностей для устойчивой, конкурентоспособной экономики.

RDNA5 также отмечает усилия правительства по построению инклюзивной и устойчивой экономической модели, основанной на планировании послевоенного восстановления, реформах в рамках Ukraine Plan и программ поддержки МВФ и Всемирного банка. Новая стратегия Ukraine Economy of the Future (UEF) фокусируется на макрофискальной стабильности, развитии частного сектора, восстановлении инфраструктуры и инвестициях в человеческий капитал и социальной устойчивости, что ускорит интеграцию Украины в ЕС.

В рамках реализации реформы "Новая украинская школа" принято решение направить 3 млрд грн на создание современных образовательных пространств. Денежные средства будут использованы для обустройства лабораторий, STEM-классов, учебных кабинетов и ячеек предмета "Защита Украины".