На відновлення освіти та науки Україні потрібно $33,5 млрд

Оновлену Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA5) підготовано спільно з урядом України, Світовий банк, Європейська комісія та ООН. Міністерство освіти і науки України оцінює потребу на відновлення освіти і науки після війни в $33,5 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МОН.

За чотири роки повномасштабного вторгнення прямі збитки України перевищили $195 млрд, а загальна вартість відбудови країни на наступне десятиліття оцінюється майже в $588 млрд.

Сектори освіти і науки зазнали збитків на $13,9 млрд, включаючи школи, заклади вищої освіти та наукову інфраструктуру, зокрема в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Київській, Луганській і Донецькій областях та в місті Києві.

Для повного відновлення на 2026–2035 роки пріоритетними напрямами визначено:

відбудову закладів освіти;

відновлення очного навчання через будівництво та модернізацію укриттів і тимчасових рішень;

подолання навчальних втрат через гнучкі програми надолуження, покращення викладацьких практик та психосоціальну підтримку.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що шкода для освіти — це не лише зруйновані будівлі, а й обмежений доступ до навчання та втрачені можливості для дітей, що впливає на економічний потенціал країни. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку, підкресливши, що інвестиції в освіту — це інвестиції в людей та стійкість держави.

Керівна директорка Світового банку з операційної діяльності Анна Б’єрде зазначила, що організація продовжить підтримувати відновлення України та створення можливостей для стійкої, конкурентоспроможної економіки.

RDNA5 також відзначає зусилля уряду у побудові інклюзивної та стійкої економічної моделі, що базується на плануванні післявоєнного відновлення, реформах у межах Ukraine Plan та програм підтримки МВФ і Світового банку. Нова стратегія Ukraine Economy of the Future (UEF) фокусується на макрофіскальній стабільності, розвитку приватного сектору, відновленні інфраструктури та інвестиціях у людський капітал і соціальну стійкість, що прискорить інтеграцію України до ЄС.

Додамо, у межах реалізації реформи "Нова українська школа" ухвалено рішення спрямувати 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів. Кошти будуть використані для облаштування лабораторій, STEM-класів, навчальних кабінетів та осередків предмета "Захист України".