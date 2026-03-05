Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес зможе орендувати приміщення шкіл та садочків: які умови

школа
Бізнес зможе орендувати приміщення шкіл та садочків

Уряд затвердив перелік видів діяльності, для яких дозволено надавати в оренду об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти.  

Як пише Delo.ua, про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram. 

У постанові Кабінету Міністрів №287 йдеться про випадки надання в оренду, коли послуги забезпечують потреби або обслуговування учасників освітнього процесу, якщо їх заклад освіти не може забезпечити самостійно. А також мають на увазі напрями діяльності, що сприятимуть організації та проведенню освітнього процесу.

"Надання в оренду обʼєктів та майна закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти можливе за цільовими призначеннями, згідно з визначеними кодами видів економічної діяльності", – зазначив Мельничук. 

Постанова визначає, що:

  • для закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти оренда можлива лише за окремими видами діяльності;
  • для інших закладів освіти (крім закладів із специфічними умовами навчання) перелік можливих видів діяльності ширший.

Крім того, між орендар і заклад освіти мають укласти договір або меморандум про співпрацю. Такий документ повинен передбачати створення бази практики для здобувачів освіти з визначенням порядку, обсягу та змісту практичної підготовки.

Видання sud.ua ознайомилося з документом й опублікувало затверджений урядом перелік охоплює десятки видів економічної діяльності (КВЕД):

Харчування та виробництво продуктів

  • 10.71 — виробництво хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських виробів нетривалого зберігання;
  • 10.85 — виробництво готової їжі та страв;
  • 56.10 — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
  • 56.29 — постачання інших готових страв;
  • 56.30 — обслуговування напоями.

Легка промисловість і виробництво

  • 14.31 — виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;
  • 14.39 — виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу;
  • 16.23 — виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
  • 16.29 — виробництво інших виробів з деревини;
  • 18.13 — виготовлення друкарських форм і поліграфічні послуги;
  • 18.14 — брошурувально-палітурна діяльність;
  • 25.62 — механічне оброблення металевих виробів.

Енергетика

  • 35.11 — виробництво електроенергії;
  • 35.12 — передача електроенергії;
  • 35.13 — розподіл електроенергії;
  • 35.14 — торгівля електроенергією;
  • 35.30 — постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Ремонт і технічне обслуговування

  • 33.17 — ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
  • 33.19 — ремонт машин і устатковання;
  • 45.20 — технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
  • 95.21 — ремонт електронної апаратури побутового призначення;
  • 95.22 — ремонт побутових приладів і домашнього обладнання;
  • 95.23 — ремонт взуття та шкіряних виробів;
  • 95.25 — ремонт годинників і ювелірних виробів;
  • 95.29 — ремонт інших побутових виробів.

Торгівля

  • 47.24 — роздрібна торгівля хлібобулочними виробами;
  • 47.29 — роздрібна торгівля іншими продуктами харчування;
  • 47.61 — роздрібна торгівля книгами;
  • 47.62 — роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами;
  • 47.73 — роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
  • 47.74 — роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;
  • 47.99 — інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Поштові та кур’єрські послуги

  • 53.10 — діяльність національної пошти;
  • 53.20 — інша поштова та кур’єрська діяльність.

Тимчасове розміщення

55.90 — діяльність інших засобів тимчасового розміщування.

Видавнича діяльність

  • 58.11 — видання книг;
  • 58.12 — видання довідників і каталогів;
  • 58.19 — інші види видавничої діяльності.

Телекомунікації та ІТ

  • 61.10 — діяльність у сфері проводового електрозв’язку;
  • 61.20 — діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;
  • 61.90 — інша діяльність у сфері електрозв’язку;
  • 62.01 — комп’ютерне програмування;
  • 62.09 — інша діяльність у сфері інформаційних технологій.

Фінансові та офісні послуги

  • 64.19 — інші види грошового посередництва;
  • 82.19 — фотокопіювання, підготування документів та офісна допоміжна діяльність;
  • 84.11 — державне управління загального характеру.

Освіта

  • 85.10 — дошкільна освіта;
  • 85.20 — початкова освіта;
  • 85.31 — загальна середня освіта;
  • 85.32 — професійно-технічна освіта;
  • 85.41 — фахова передвища освіта;
  • 85.42 — вища освіта;
  • 85.51 — освіта у сфері спорту та відпочинку;
  • 85.52 — освіта у сфері культури;
  • 85.53 — діяльність шкіл підготовки водіїв;
  • 85.59 — інші види освіти;
  • 85.60 — допоміжна діяльність у сфері освіти.

Наука та креативні індустрії

  • 72.11 — дослідження і розробки у сфері біотехнологій;
  • 72.19 — дослідження і розробки у сфері природничих і технічних наук;
  • 72.20 — дослідження і розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
  • 73.11 — рекламні агентства;
  • 74.10 — спеціалізована діяльність із дизайну.

Медицина та соціальні послуги

  • 75.00 — ветеринарна діяльність;
  • 86.10 — діяльність лікарняних закладів;
  • 86.21 — загальна медична практика;
  • 86.22 — спеціалізована медична практика;
  • 86.23 — стоматологічна практика;
  • 86.90 — інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
  • 88.99 — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Культура, спорт і громадська діяльність

  • 90.01 — театральна та концертна діяльність;
  • 90.03 — індивідуальна мистецька діяльність;
  • 91.01 — функціювання бібліотек і архівів;
  • 91.02 — функціювання музеїв;
  • 93.11 — функціювання спортивних споруд;
  • 93.12 — діяльність спортивних клубів;
  • 93.13 — діяльність фітнес-центрів;
  • 93.19 — інша діяльність у сфері спорту;
  • 94.12 — діяльність професійних громадських організацій;
  • 94.99 — діяльність інших громадських організацій.

Побутові послуги

  • 96.01 — прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
  • 96.02 — послуги перукарень і салонів краси.
Автор:
Ольга Сич