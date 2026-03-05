Бізнес зможе орендувати приміщення шкіл та садочків: які умови

Уряд затвердив перелік видів діяльності, для яких дозволено надавати в оренду об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти.

Як пише Delo.ua, про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

У постанові Кабінету Міністрів №287 йдеться про випадки надання в оренду, коли послуги забезпечують потреби або обслуговування учасників освітнього процесу, якщо їх заклад освіти не може забезпечити самостійно. А також мають на увазі напрями діяльності, що сприятимуть організації та проведенню освітнього процесу.

"Надання в оренду обʼєктів та майна закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти можливе за цільовими призначеннями, згідно з визначеними кодами видів економічної діяльності", – зазначив Мельничук.

Постанова визначає, що:

для закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти оренда можлива лише за окремими видами діяльності;

для інших закладів освіти (крім закладів із специфічними умовами навчання) перелік можливих видів діяльності ширший.

Крім того, між орендар і заклад освіти мають укласти договір або меморандум про співпрацю. Такий документ повинен передбачати створення бази практики для здобувачів освіти з визначенням порядку, обсягу та змісту практичної підготовки.

Видання sud.ua ознайомилося з документом й опублікувало затверджений урядом перелік охоплює десятки видів економічної діяльності (КВЕД):

Харчування та виробництво продуктів

10.71 — виробництво хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських виробів нетривалого зберігання;

10.85 — виробництво готової їжі та страв;

56.10 — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

56.29 — постачання інших готових страв;

56.30 — обслуговування напоями.

Легка промисловість і виробництво

14.31 — виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;

14.39 — виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу;

16.23 — виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

16.29 — виробництво інших виробів з деревини;

18.13 — виготовлення друкарських форм і поліграфічні послуги;

18.14 — брошурувально-палітурна діяльність;

25.62 — механічне оброблення металевих виробів.

Енергетика

35.11 — виробництво електроенергії;

35.12 — передача електроенергії;

35.13 — розподіл електроенергії;

35.14 — торгівля електроенергією;

35.30 — постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Ремонт і технічне обслуговування

33.17 — ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

33.19 — ремонт машин і устатковання;

45.20 — технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

95.21 — ремонт електронної апаратури побутового призначення;

95.22 — ремонт побутових приладів і домашнього обладнання;

95.23 — ремонт взуття та шкіряних виробів;

95.25 — ремонт годинників і ювелірних виробів;

95.29 — ремонт інших побутових виробів.

Торгівля

47.24 — роздрібна торгівля хлібобулочними виробами;

47.29 — роздрібна торгівля іншими продуктами харчування;

47.61 — роздрібна торгівля книгами;

47.62 — роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами;

47.73 — роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

47.74 — роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;

47.99 — інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Поштові та кур’єрські послуги

53.10 — діяльність національної пошти;

53.20 — інша поштова та кур’єрська діяльність.

Тимчасове розміщення

55.90 — діяльність інших засобів тимчасового розміщування.

Видавнича діяльність

58.11 — видання книг;

58.12 — видання довідників і каталогів;

58.19 — інші види видавничої діяльності.

Телекомунікації та ІТ

61.10 — діяльність у сфері проводового електрозв’язку;

61.20 — діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;

61.90 — інша діяльність у сфері електрозв’язку;

62.01 — комп’ютерне програмування;

62.09 — інша діяльність у сфері інформаційних технологій.

Фінансові та офісні послуги

64.19 — інші види грошового посередництва;

82.19 — фотокопіювання, підготування документів та офісна допоміжна діяльність;

84.11 — державне управління загального характеру.

Освіта

85.10 — дошкільна освіта;

85.20 — початкова освіта;

85.31 — загальна середня освіта;

85.32 — професійно-технічна освіта;

85.41 — фахова передвища освіта;

85.42 — вища освіта;

85.51 — освіта у сфері спорту та відпочинку;

85.52 — освіта у сфері культури;

85.53 — діяльність шкіл підготовки водіїв;

85.59 — інші види освіти;

85.60 — допоміжна діяльність у сфері освіти.

Наука та креативні індустрії

72.11 — дослідження і розробки у сфері біотехнологій;

72.19 — дослідження і розробки у сфері природничих і технічних наук;

72.20 — дослідження і розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

73.11 — рекламні агентства;

74.10 — спеціалізована діяльність із дизайну.

Медицина та соціальні послуги

75.00 — ветеринарна діяльність;

86.10 — діяльність лікарняних закладів;

86.21 — загальна медична практика;

86.22 — спеціалізована медична практика;

86.23 — стоматологічна практика;

86.90 — інша діяльність у сфері охорони здоров’я;

88.99 — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Культура, спорт і громадська діяльність

90.01 — театральна та концертна діяльність;

90.03 — індивідуальна мистецька діяльність;

91.01 — функціювання бібліотек і архівів;

91.02 — функціювання музеїв;

93.11 — функціювання спортивних споруд;

93.12 — діяльність спортивних клубів;

93.13 — діяльність фітнес-центрів;

93.19 — інша діяльність у сфері спорту;

94.12 — діяльність професійних громадських організацій;

94.99 — діяльність інших громадських організацій.

Побутові послуги