- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Бізнес зможе орендувати приміщення шкіл та садочків: які умови
Уряд затвердив перелік видів діяльності, для яких дозволено надавати в оренду об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти.
Як пише Delo.ua, про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
У постанові Кабінету Міністрів №287 йдеться про випадки надання в оренду, коли послуги забезпечують потреби або обслуговування учасників освітнього процесу, якщо їх заклад освіти не може забезпечити самостійно. А також мають на увазі напрями діяльності, що сприятимуть організації та проведенню освітнього процесу.
"Надання в оренду обʼєктів та майна закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти можливе за цільовими призначеннями, згідно з визначеними кодами видів економічної діяльності", – зазначив Мельничук.
Постанова визначає, що:
- для закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти оренда можлива лише за окремими видами діяльності;
- для інших закладів освіти (крім закладів із специфічними умовами навчання) перелік можливих видів діяльності ширший.
Крім того, між орендар і заклад освіти мають укласти договір або меморандум про співпрацю. Такий документ повинен передбачати створення бази практики для здобувачів освіти з визначенням порядку, обсягу та змісту практичної підготовки.
Видання sud.ua ознайомилося з документом й опублікувало затверджений урядом перелік охоплює десятки видів економічної діяльності (КВЕД):
Харчування та виробництво продуктів
- 10.71 — виробництво хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських виробів нетривалого зберігання;
- 10.85 — виробництво готової їжі та страв;
- 56.10 — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 56.29 — постачання інших готових страв;
- 56.30 — обслуговування напоями.
Легка промисловість і виробництво
- 14.31 — виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;
- 14.39 — виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу;
- 16.23 — виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- 16.29 — виробництво інших виробів з деревини;
- 18.13 — виготовлення друкарських форм і поліграфічні послуги;
- 18.14 — брошурувально-палітурна діяльність;
- 25.62 — механічне оброблення металевих виробів.
Енергетика
- 35.11 — виробництво електроенергії;
- 35.12 — передача електроенергії;
- 35.13 — розподіл електроенергії;
- 35.14 — торгівля електроенергією;
- 35.30 — постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Ремонт і технічне обслуговування
- 33.17 — ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- 33.19 — ремонт машин і устатковання;
- 45.20 — технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 95.21 — ремонт електронної апаратури побутового призначення;
- 95.22 — ремонт побутових приладів і домашнього обладнання;
- 95.23 — ремонт взуття та шкіряних виробів;
- 95.25 — ремонт годинників і ювелірних виробів;
- 95.29 — ремонт інших побутових виробів.
Торгівля
- 47.24 — роздрібна торгівля хлібобулочними виробами;
- 47.29 — роздрібна торгівля іншими продуктами харчування;
- 47.61 — роздрібна торгівля книгами;
- 47.62 — роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами;
- 47.73 — роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- 47.74 — роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;
- 47.99 — інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
Поштові та кур’єрські послуги
- 53.10 — діяльність національної пошти;
- 53.20 — інша поштова та кур’єрська діяльність.
Тимчасове розміщення
55.90 — діяльність інших засобів тимчасового розміщування.
Видавнича діяльність
- 58.11 — видання книг;
- 58.12 — видання довідників і каталогів;
- 58.19 — інші види видавничої діяльності.
Телекомунікації та ІТ
- 61.10 — діяльність у сфері проводового електрозв’язку;
- 61.20 — діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;
- 61.90 — інша діяльність у сфері електрозв’язку;
- 62.01 — комп’ютерне програмування;
- 62.09 — інша діяльність у сфері інформаційних технологій.
Фінансові та офісні послуги
- 64.19 — інші види грошового посередництва;
- 82.19 — фотокопіювання, підготування документів та офісна допоміжна діяльність;
- 84.11 — державне управління загального характеру.
Освіта
- 85.10 — дошкільна освіта;
- 85.20 — початкова освіта;
- 85.31 — загальна середня освіта;
- 85.32 — професійно-технічна освіта;
- 85.41 — фахова передвища освіта;
- 85.42 — вища освіта;
- 85.51 — освіта у сфері спорту та відпочинку;
- 85.52 — освіта у сфері культури;
- 85.53 — діяльність шкіл підготовки водіїв;
- 85.59 — інші види освіти;
- 85.60 — допоміжна діяльність у сфері освіти.
Наука та креативні індустрії
- 72.11 — дослідження і розробки у сфері біотехнологій;
- 72.19 — дослідження і розробки у сфері природничих і технічних наук;
- 72.20 — дослідження і розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- 73.11 — рекламні агентства;
- 74.10 — спеціалізована діяльність із дизайну.
Медицина та соціальні послуги
- 75.00 — ветеринарна діяльність;
- 86.10 — діяльність лікарняних закладів;
- 86.21 — загальна медична практика;
- 86.22 — спеціалізована медична практика;
- 86.23 — стоматологічна практика;
- 86.90 — інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
- 88.99 — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.
Культура, спорт і громадська діяльність
- 90.01 — театральна та концертна діяльність;
- 90.03 — індивідуальна мистецька діяльність;
- 91.01 — функціювання бібліотек і архівів;
- 91.02 — функціювання музеїв;
- 93.11 — функціювання спортивних споруд;
- 93.12 — діяльність спортивних клубів;
- 93.13 — діяльність фітнес-центрів;
- 93.19 — інша діяльність у сфері спорту;
- 94.12 — діяльність професійних громадських організацій;
- 94.99 — діяльність інших громадських організацій.
Побутові послуги
- 96.01 — прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- 96.02 — послуги перукарень і салонів краси.