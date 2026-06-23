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Бизнес сообщает о резком росте проверок импортного алкоголя: причины

лаборатория
Бизнес отмечает резкий рост проверок импортной пищевой продукции / Depositphotos

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации сообщают о существенном увеличении количества физических проверок грузов при импорте пищевых продуктов неживотного происхождения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

Отмечается, что бизнес фиксирует резкий рост доли физических проверок товаров по кодам УКТ ВЭД 2208 (крепкие спиртные напитки), 2204 (вина из винограда, включая крепленые, игристые и виноградное сусло) и 2205 (виноградные вина, к которым добавлены растительные экстракты). 5% до 50%.

По данным компаний, это стало следствием утверждения Госпродпотребслужбой 30 апреля 2026 обновленной Периодичности документальных, физических проверок и лабораторных исследований грузов, ввозимых на таможенную территорию Украины и подлежащих государственному контролю. Также 12 мая были обновлены Методические рекомендации по определению показателей лабораторных исследований.

Кроме того, во время физических проверок предприятия также сталкиваются с отбором образцов для лабораторных исследований, что предусматривает дополнительные затраты на проведение испытаний и списание продукции.

"Это создает дополнительную административную и финансовую нагрузку, негативно влияет на бесперебойность поставок продукции на украинский рынок и может сказаться на стабильности налоговых поступлений в бюджет", - подчеркивают в ЕБА.

Также бизнес обращает внимание на разногласия между нормативными документами по частоте лабораторных исследований. В частности, периодичность предполагает проведение лабораторных исследований для 3% грузов по кодам УКТ ВЭД 2208, 2204 и 2205, тогда как Методические рекомендации определяют этот показатель на уровне 5%.

В ЕБА отмечают, что бизнес обеспокоен отсутствием надлежащего обоснования такого усиления контроля.

ЕБА обратилась в Госпотребпотребслужбу с просьбой предоставить обоснование увеличения частоты проверок, объяснить, какие риски и результаты анализа стали основанием для принятых изменений, разъяснить порядок применения требований по лабораторным исследованиям.

Автор:
Светлана Манько