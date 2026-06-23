Бізнес повідомляє про різке зростання перевірок імпортного алкоголю: причини

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомляють про суттєве збільшення кількості фізичних перевірок вантажів під час імпорту харчових продуктів нетваринного походження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що бізнес фіксує різке зростання частки фізичних перевірок товарів за кодами УКТ ЗЕД 2208 (міцні спиртні напої), 2204 (вина з винограду, включаючи кріплені, ігристі та виноградне сусло) та 2205 (виноградні вина, до яких додані рослинні екстракти, ароматичні речовини або спирт, вермути) – орієнтовно з 5% до 50%.

За даними компаній, це стало наслідком затвердження Держпродспоживслужбою 30 квітня 2026 року оновленої Періодичності документальних, фізичних перевірок та лабораторних досліджень вантажів, що ввозяться на митну територію України та підлягають державному контролю. Також 12 травня було оновлено Методичні рекомендації щодо визначення показників лабораторних досліджень.

Крім того, під час фізичних перевірок суб’єкти господарювання також стикаються з відбором зразків для лабораторних досліджень, що передбачає додаткові витрати на проведення випробувань та списання продукції.

"Це створює додаткове адміністративне та фінансове навантаження, негативно впливає на безперебійність постачання продукції на український ринок та може позначитися на стабільності податкових надходжень до бюджету", - підкреслюють в ЄБА.

Також бізнес звертає увагу на розбіжності між нормативними документами щодо частоти лабораторних досліджень. Зокрема, Періодичність передбачає проведення лабораторних досліджень для 3% вантажів за кодами УКТ ЗЕД 2208, 2204 та 2205, тоді як Методичні рекомендації визначають цей показник на рівні 5%.

В ЄБА наголошують, що бізнес стурбований відсутністю належного обґрунтування такого посилення контролю.

ЄБА звернулася до Держпродспоживслужби з проханням надати обґрунтування збільшення частоти перевірок, пояснити, які ризики та результати аналізу стали підставою для ухвалених змін, роз’яснити порядок застосування вимог щодо лабораторних досліджень