Бизнесу нужен не HR — ему нужен антикризисный штаб

Для СЕО, владельцев бизнеса, управленцев, которые видят HR драйвером результата.

2 июля в Киеве на HR Wisdom Summit 2025 CEO и HRD, ведущие лидеры команд со всей страны будут обсуждать: как сохранить производительность во времена истощения, где брать людей в стране, где идет мобилизация, и почему инвестировать в ментальное здоровье — это вопрос выживания.

В программе:

🔥Как удержать ключевых, когда рынок — это война, а не вакансии

🔥ИИ меняет все: как редизайнить роли, чтобы не нивелировать вклад человека

🔥Почему корпоративное образование – это must have

🔥Когда бренд работодателя – это уже не HR-стратегия, а страховая подушка для бизнеса

🔥Как помочь ветеранам вернуться в гражданские профессии, чтобы усилить бизнес Украины

Места силы от ведущих лидеров команд — проверенные, которые объединяют, спасают и масштабируют решения.

Событие соберет 25+ экспертных спикеров и 300+ лидеров команд — HR-лидеров, рекрутеров, C-level и всех, кто строит культуру, где люди в фокусе.

Среди спикеров, которые уже будут с нами:

Мария Абдуллина , руководитель платформы OLX Работа;

Сергей Луканин , директор по человеческому капиталу "Группы Нафтогаз";

Екатерина Цибур , HRD NOVUS;

Екатерина Залозных , директор по персоналу ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";

Елена Великая , директор по управлению персоналом Sense Bank;

Юлия Титуренко , HRD банка "Пивденный";

Вюсал Талибов , HRD Foundation Coffee Roasters;

Инна Печерица , HRD сети EVA и EVA.UA.

🎥 Смотри, как мощно это было в прошлом году:

🤝 Партнерами HRWS 2025 стали:

Генеральный партнер — " OLX Работа";

Энергетический партнер - Группа "Нафтогаз";

Главные партнеры — " АрселорМиттал" , СК ИНГО , Sense Bank.

🎟 Забронируй место по ссылке. Успей за Early Bird.