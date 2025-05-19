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Бизнесу нужен не HR — ему нужен антикризисный штаб
Для СЕО, владельцев бизнеса, управленцев, которые видят HR драйвером результата.
2 июля в Киеве на HR Wisdom Summit 2025 CEO и HRD, ведущие лидеры команд со всей страны будут обсуждать: как сохранить производительность во времена истощения, где брать людей в стране, где идет мобилизация, и почему инвестировать в ментальное здоровье — это вопрос выживания.
В программе:
🔥Как удержать ключевых, когда рынок — это война, а не вакансии
🔥ИИ меняет все: как редизайнить роли, чтобы не нивелировать вклад человека
🔥Почему корпоративное образование – это must have
🔥Когда бренд работодателя – это уже не HR-стратегия, а страховая подушка для бизнеса
🔥Как помочь ветеранам вернуться в гражданские профессии, чтобы усилить бизнес Украины
Места силы от ведущих лидеров команд — проверенные, которые объединяют, спасают и масштабируют решения.
Событие соберет 25+ экспертных спикеров и 300+ лидеров команд — HR-лидеров, рекрутеров, C-level и всех, кто строит культуру, где люди в фокусе.
Среди спикеров, которые уже будут с нами:
- Мария Абдуллина , руководитель платформы OLX Работа;
- Сергей Луканин, директор по человеческому капиталу "Группы Нафтогаз";
- Екатерина Цибур , HRD NOVUS;
- Екатерина Залозных , директор по персоналу ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";
- Елена Великая, директор по управлению персоналом Sense Bank;
- Юлия Титуренко , HRD банка "Пивденный";
- Вюсал Талибов , HRD Foundation Coffee Roasters;
- Инна Печерица, HRD сети EVA и EVA.UA.
🎥 Смотри, как мощно это было в прошлом году:
🤝 Партнерами HRWS 2025 стали:
- Генеральный партнер — " OLX Работа";
- Энергетический партнер - Группа "Нафтогаз";
- Главные партнеры — " АрселорМиттал" , СК ИНГО , Sense Bank.
🎟 Забронируй место по ссылке. Успей за Early Bird.