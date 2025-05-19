- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Бізнесу потрібен не HR — йому потрібен антикризовий штаб
Для СЕО, власників бізнесу, управлінців, які бачать HR драйвером результату.
2 липня у Києві на HR Wisdom Summit 2025 CEO та HRD, провідні лідери команд з усієї країни обговорюватимуть: як зберегти продуктивність у часи виснаження, де брати людей у країні, де триває мобілізація, і чому інвестувати у ментальне здоров’я — це питання виживання.
У програмі:
🔥Як утримати ключових, коли ринок — це війна, а не вакансії
🔥ШІ змінює все: як редизайнити ролі, щоб не знівелювати вклад людини
🔥Чому корпоративна освіта — це must have
🔥Коли бренд роботодавця — це вже не HR-стратегія, а страхова подушка для бізнесу
🔥Як допомогти ветеранам повернутись у цивільні професії, щоб посилити бізнеси України
Місця сили від провідних лідерів команд — перевірені рішення, що гуртують, рятують та масштабують.
Подія збере 25+ експертних спікерів та 300+ лідерів команд — HR-лідерів, рекрутерів, C-level і всіх, хто будує культуру, де люди у фокусі.
Серед спікерів, що вже будуть з нами:
- Марія Абдулліна, керівниця платформи OLX Робота;
- Сергій Луканін, директор з людського капіталу "Групи Нафтогаз";
- Катерина Цибур, HRD NOVUS;
- Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
- Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank;
- Юлія Тітуренко, HRD банку "Південний";
- Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters;
- Інна Печериця, HRD мережі EVA та EVA.UA.
🎥 Дивись, як потужно це було минулого року:
🤝 Партнерами HRWS 2025 стали:
- Генеральний партнер — "OLX Робота";
- Енергетичний партнер — Група "Нафтогаз";
- Головні партнери — "АрселорМіттал", СК ІНГО, Sense Bank
🎟 Забронюй місце за посиланням. Встигни за Early Bird.