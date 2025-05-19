Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,03

EUR

46,45

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,90

46,69

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнесу потрібен не HR — йому потрібен антикризовий штаб

HR Wisdom Summit 2025
HR Wisdom Summit 2025

Для СЕО, власників бізнесу, управлінців, які бачать HR драйвером результату.

2 липня у Києві на HR Wisdom Summit 2025 CEO та HRD, провідні лідери команд з усієї країни обговорюватимуть: як зберегти продуктивність у часи виснаження, де брати людей у країні, де триває мобілізація, і чому інвестувати у ментальне здоров’я — це питання виживання.

У програмі:

🔥Як утримати ключових, коли ринок — це війна, а не вакансії

🔥ШІ змінює все: як редизайнити ролі, щоб не знівелювати вклад людини

🔥Чому корпоративна освіта — це must have

🔥Коли бренд роботодавця — це вже не HR-стратегія, а страхова подушка для бізнесу

🔥Як допомогти ветеранам повернутись у цивільні професії, щоб посилити бізнеси України

Місця сили від провідних лідерів команд — перевірені рішення, що гуртують, рятують та масштабують.

Подія збере 25+ експертних спікерів та 300+ лідерів команд — HR-лідерів, рекрутерів, C-level і всіх, хто будує культуру, де люди у фокусі.

Серед спікерів, що вже будуть з нами:

  • Марія Абдулліна, керівниця платформи OLX Робота;
  • Сергій Луканін, директор з людського капіталу "Групи Нафтогаз";
  • Катерина Цибур, HRD NOVUS;
  • Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
  • Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank;
  • Юлія Тітуренко, HRD банку "Південний";
  • Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters;
  • Інна Печериця, HRD мережі EVA та EVA.​UA.

🎥 Дивись, як потужно це було минулого року:

🤝 Партнерами HRWS 2025 стали:

  • Генеральний партнер — "OLX Робота";
  • Енергетичний партнер — Група "Нафтогаз";
  • Головні партнери — "АрселорМіттал", СК ІНГО, Sense Bank

🎟 Забронюй місце за посиланням. Встигни за Early Bird.