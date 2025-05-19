Бізнесу потрібен не HR — йому потрібен антикризовий штаб

Для СЕО, власників бізнесу, управлінців, які бачать HR драйвером результату.

2 липня у Києві на HR Wisdom Summit 2025 CEO та HRD, провідні лідери команд з усієї країни обговорюватимуть: як зберегти продуктивність у часи виснаження, де брати людей у країні, де триває мобілізація, і чому інвестувати у ментальне здоров’я — це питання виживання.

У програмі:

🔥Як утримати ключових, коли ринок — це війна, а не вакансії

🔥ШІ змінює все: як редизайнити ролі, щоб не знівелювати вклад людини

🔥Чому корпоративна освіта — це must have

🔥Коли бренд роботодавця — це вже не HR-стратегія, а страхова подушка для бізнесу

🔥Як допомогти ветеранам повернутись у цивільні професії, щоб посилити бізнеси України

Місця сили від провідних лідерів команд — перевірені рішення, що гуртують, рятують та масштабують.

Подія збере 25+ експертних спікерів та 300+ лідерів команд — HR-лідерів, рекрутерів, C-level і всіх, хто будує культуру, де люди у фокусі.

Серед спікерів, що вже будуть з нами:

Марія Абдулліна , керівниця платформи OLX Робота;

Сергій Луканін , директор з людського капіталу "Групи Нафтогаз";

Катерина Цибур , HRD NOVUS;

Катерина Залозних , директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

Олена Велика , директорка з управління персоналом Sense Bank;

Юлія Тітуренко , HRD банку "Південний";

Вюсал Талибов , HRD Foundation Coffee Roasters;

Інна Печериця , HRD мережі EVA та EVA.​UA.

🎥 Дивись, як потужно це було минулого року:

🤝 Партнерами HRWS 2025 стали:

Генеральний партнер — " OLX Робота";

Енергетичний партнер — Група "Нафтогаз";

Головні партнери — " АрселорМіттал" , СК ІНГО , Sense Bank

🎟 Забронюй місце за посиланням. Встигни за Early Bird.