Более 1 млрд грн дохода и 320 млн грн убытка: как работают три компании под брендом Sport Life

Крупнейший игрок на рынке фитнес-услуг Украины сеть Sport Life демонстрирует противоречивые финансовые результаты. Несмотря на рекордный рост дохода, компания завершила 2025 год с многомиллионными убытками.

Согласно финансовой отчетности компании, которую исследовало Delo.ua , доход сети Sport Life по итогам 2025 года достиг отметки в 1,05 млрд грн . Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил около 840 млн. грн.

Однако, несмотря на положительную динамику доходов, прибыльность компании резко рухнула. Если 2024 год сеть завершила с чистой прибылью в размере 45,2 млн грн , то по результатам 2025 года Sport Life зафиксировал чистый убыток в 323,6 млн грн .

По данным финансовой отчетности, три юридических лица - ООО "Спорт Лайф Киев-1", ООО "Спорт Лайф Киев-6" и ООО "Спорт Лайф Экспресс" - в 2025 году суммарно получили более 1,05 млрд грн дохода.

В то же время две из них завершили год со значительными убытками.

Финансовые показатели ключевых компаний сети Sport Life в 2025 году

Юридическое лицо Доход (выручка), млн грн Чистая прибыль/убыток, млн грн Рентабельность дохода ООО "Спорт Лайф Киев-6" 512,4 -201,8 -39,4% ООО "Спорт Лайф Киев-1" 425,1 -132,4 -31,1% ООО "Спорт Лайф Экспресс" 116,7 +10,6 +9,1% ИТОГО (ТОП-3) 1 054,2 -323,6 -30,7%

Данные: Youcontrol

Резкий перелом в 2025 году

Еще в 2024 году все три компании демонстрировали прибыльность:

"Киев-1" - около 1 млн грн

"Киев-6" - более 2 млн грн

"Экспресс" - около 0,2 млн грн

В 2025 году ситуация изменилась: две крупнейшие компании перешли в значительный минус, несмотря на сохранение высоких доходов.

Совокупный доход прибыль и обязательства трех крупнейших компаний Sport Life за 2021-2025

Год Совокупный доход, млн грн Чистая прибыль/убыток, млн грн Совокупные обязательства, млн грн 2021 74,5 +0,8 291,4 2022 35,4 +0,4 338,7 2023 622,7 +1,6 745,2 2024 968,8 +3,4 961,8 2025 1 058,3 -323,6 1 330,6

Данные: Youcontrol

О Sport Life

Sport Life – лидер украинского рынка фитнес-услуг по количеству локаций и объему выручки. Сеть специализируется на полноформатных фитнесс-центрах с бассейнами, тренажерными залами и зонами для групповых занятий.

Модель бизнеса: Компания работает по модели франшизы, что обуславливает наличие большого количества юридических лиц, оперирующих отдельными клубами или группами объектов под единым брендом.

По состоянию на 2026 год бренд объединяет около 50 действующих клубов по всей Украине (включая флагманские центры и формат "Экспресс").

Ключевые операторы: Основными компаниями-франчайзи, формирующими ядро дохода сети, являются ООО "Спорт Лайф Киев-1", ООО "Спорт Лайф Киев-6" и ООО "Спорт Лайф Экспресс".

