Читать на русском
Понад 1 млрд грн доходу і 320 млн грн збитку: як працюють три компанії під брендом Sport Life
Найбільший гравець на ринку фітнес-послуг України, мережа Sport Life, демонструє суперечливі фінансові результати. Попри рекордне зростання доходу, компанія завершила 2025 рік із багатомільйонними збитками.
Згідно з фінансовою звітністю компанії, яку дослілило Delo.ua, дохід мережі Sport Life за підсумками 2025 року сягнув позначки у 1,05 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив близько 840 млн грн.
Однак, попри позитивну динаміку доходів, прибутковість компанії різко обвалилася. Якщо 2024 рік мережа завершила з чистим прибутком у розмірі 45,2 млн грн, то за результатами 2025 року Sport Life зафіксував чистий збиток у 323,6 млн грн.
За даними фінансової звітності, три юридичні особи — ТОВ “Спорт Лайф Київ-1”, ТОВ “Спорт Лайф Київ-6” та ТОВ “Спорт Лайф Експрес” — у 2025 році сумарно отримали понад 1,05 млрд грн доходу.
Водночас дві з них завершили рік зі значними збитками.
Фінансові показники ключових компаній мережі Sport Life у 2025
|Юридична особа
|Дохід (виторг), млн грн
|Чистий прибуток/збиток, млн грн
|Рентабельність доходу
|ТОВ "Спорт Лайф Київ-6"
|512,4
|-201,8
|-39,4%
|ТОВ "Спорт Лайф Київ-1"
|425,1
|-132,4
|-31,1%
|ТОВ "Спорт Лайф Експрес"
|116,7
|+10,6
|+9,1%
|РАЗОМ (ТОП-3)
|1 054,2
|-323,6
|-30,7%
Дані: Youcontrol
Різкий перелом у 2025 році
Ще у 2024 році всі три компанії демонстрували прибутковість:
- “Київ-1” — близько 1 млн грн
- “Київ-6” — понад 2 млн грн
- “Експрес” — близько 0,2 млн грн
У 2025 році ситуація змінилася: дві найбільші компанії перейшли у значний мінус, попри збереження високих доходів.
Сукупний дохід прибуток та забов'язання трьох найбільших компаній Sport Life за 2021-2025
|Рік
|Сукупний дохід, млн грн
|Чистий прибуток / збиток, млн грн
|Сукупні зобов'язання, млн грн
|2021
|74,5
|+0,8
|291,4
|2022
|35,4
|+0,4
|338,7
|2023
|622,7
|+1,6
|745,2
|2024
|968,8
|+3,4
|961,8
|2025
|1 058,3
|-323,6
|1 330,6
Дані: Youcontrol
Про Sport Life
Sport Life — лідер українського ринку фітнес-послуг за кількістю локацій та обсягом виторгу. Мережа спеціалізується на повноформатних фітнес-центрах з басейнами, тренажерними залами та зонами для групових занять.
Модель бізнесу: Компанія працює за моделлю франшизи, що обумовлює наявність великої кількості юридичних осіб, які оперують окремими клубами або групами об'єктів під єдиним брендом.
Мережа: Станом на 2026 рік бренд об'єднує близько 50 діючих клубів по всій Україні (включаючи флагманські центри та формат "Експрес").
Ключові оператори: Основними компаніями-франчайзі, що формують ядро доходу мережі, є ТОВ "Спорт Лайф Київ-1", ТОВ "Спорт Лайф Київ-6" та ТОВ "Спорт Лайф Експрес".
Нагадаємо, десять найбільших продуктових мереж України у 2025 році отримали понад 551 млрд грн виручки. Найбільший оборот залишається у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тоді як найшвидше зростання показали "Фора" та "Вересень Плюс".