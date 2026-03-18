Понад 1 млрд грн доходу і 320 млн грн збитку: як працюють три компанії під брендом Sport Life

Найбільший гравець на ринку фітнес-послуг України, мережа Sport Life, демонструє суперечливі фінансові результати. Попри рекордне зростання доходу, компанія завершила 2025 рік із багатомільйонними збитками.

Згідно з фінансовою звітністю компанії, яку дослілило Delo.ua, дохід мережі Sport Life за підсумками 2025 року сягнув позначки у 1,05 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив близько 840 млн грн.

Однак, попри позитивну динаміку доходів, прибутковість компанії різко обвалилася. Якщо 2024 рік мережа завершила з чистим прибутком у розмірі 45,2 млн грн, то за результатами 2025 року Sport Life зафіксував чистий збиток у 323,6 млн грн.

За даними фінансової звітності, три юридичні особи — ТОВ “Спорт Лайф Київ-1”, ТОВ “Спорт Лайф Київ-6” та ТОВ “Спорт Лайф Експрес” — у 2025 році сумарно отримали понад 1,05 млрд грн доходу.

Водночас дві з них завершили рік зі значними збитками.

Фінансові показники ключових компаній мережі Sport Life у 2025

Юридична особа Дохід (виторг), млн грн Чистий прибуток/збиток, млн грн Рентабельність доходу ТОВ "Спорт Лайф Київ-6" 512,4 -201,8 -39,4% ТОВ "Спорт Лайф Київ-1" 425,1 -132,4 -31,1% ТОВ "Спорт Лайф Експрес" 116,7 +10,6 +9,1% РАЗОМ (ТОП-3) 1 054,2 -323,6 -30,7%

Дані: Youcontrol

Різкий перелом у 2025 році

Ще у 2024 році всі три компанії демонстрували прибутковість:

“Київ-1” — близько 1 млн грн

“Київ-6” — понад 2 млн грн

“Експрес” — близько 0,2 млн грн

У 2025 році ситуація змінилася: дві найбільші компанії перейшли у значний мінус, попри збереження високих доходів.

Сукупний дохід прибуток та забов'язання трьох найбільших компаній Sport Life за 2021-2025

Рік Сукупний дохід, млн грн Чистий прибуток / збиток, млн грн Сукупні зобов'язання, млн грн 2021 74,5 +0,8 291,4 2022 35,4 +0,4 338,7 2023 622,7 +1,6 745,2 2024 968,8 +3,4 961,8 2025 1 058,3 -323,6 1 330,6

Дані: Youcontrol

Про Sport Life

Sport Life — лідер українського ринку фітнес-послуг за кількістю локацій та обсягом виторгу. Мережа спеціалізується на повноформатних фітнес-центрах з басейнами, тренажерними залами та зонами для групових занять.

Модель бізнесу: Компанія працює за моделлю франшизи, що обумовлює наявність великої кількості юридичних осіб, які оперують окремими клубами або групами об'єктів під єдиним брендом.

Мережа: Станом на 2026 рік бренд об'єднує близько 50 діючих клубів по всій Україні (включаючи флагманські центри та формат "Експрес").

Ключові оператори: Основними компаніями-франчайзі, що формують ядро доходу мережі, є ТОВ "Спорт Лайф Київ-1", ТОВ "Спорт Лайф Київ-6" та ТОВ "Спорт Лайф Експрес".

