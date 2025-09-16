Более 2,2 тыс. украинских компаний находятся под санкциями СНБО: как изменилась выручка предприятий

По состоянию на 1 сентября 2025 года под санкциями СНБО находятся 2 242 украинских компаний, которые продолжают деятельность, и еще 200 — в состоянии прекращения. Выручка подсанкционных предприятий в 2023 году сократилась до 225 млрд грн., а в первом квартале 2025-го — до 65 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование YouСontrol.

Санкции в цифрах

За последние четыре года под прямые санкции в Украину попали 315 компаний. Наиболее массово ограничительные меры применялись в 2021 году — тогда под санкционные списки СНБО внесли 204 юридических лица (около 65% всех за этот период). В 2024 году этот показатель составлял 77 компаний. В другие годы масштабы были значительно меньше: в 2022 году — 18 компаний, в 2023 — 11, а за восемь месяцев 2025 — всего 5.

Специалисты YouControl при анализе учитывают не только прямые санкции, наложенные на компанию, но и связи с подсанкционными физическими или юридическими лицами. Это означает, что одна компания может иметь несколько санкционных "отметок" — как непосредственных, так и владельцев, акционеров или менеджмент.

Большинство предприятий в выборке – 2 199 компаний – оказались под действием ограничений именно из-за связи с подсанкционными лицами. Так, в 2021 году персональные санкции коснулись лиц, связанных с 862 компаниями, в 2023-м - с 559. В другие годы эти показатели были ниже: в 2022 году - 342 компании, в 2024-м - 183, а за январь - август 2025-го — 253.

Где сосредоточены подсанкционные компании

Больше украинских компаний, имеющих прямые или связанные санкции, зарегистрированы в Киеве (722), Крыму (496), Донецкой (299) и Луганской (185) областях. Высокая концентрация наблюдается в Днепропетровской (119), Запорожской (107) и Одесской (100) областях.

По видам деятельности наибольшая доля приходится на торговлю – 449 компаний, или почти 18% от общего количества. Еще около 14% (351 компания) работают в сфере предоставления других услуг, преимущественно в качестве общественных организаций. В ИТ-сфере зафиксировано 209 компаний, а в сфере сделок с недвижимостью — 207.

Существенную часть также занимают предприятия профессиональной, научной и технической деятельности (175), перерабатывающей промышленности (166), строительства (153), административных и вспомогательных услуг (133) и транспорта (108).

Санкции и выручка

В 2024 году финотчетность подали только 525 компаний с санкционными связями, из которых 328 задекларировали выручку в 240 млрд грн. В 2023-м отчиталось 561 предприятие, но только 359 показали доход — всего 225 млрд грн. В 2022 году финотчетность предоставили 594 компании, из которых 410 получили более 239 млрд. грн. выручки.

Анализ свидетельствует, что после введения персональных санкций в 2021–2023 годах большинство компаний фиксировали падение доходов или вообще не представляли финотчетность. Это может означать фактическое сворачивание деятельности.

Впрочем, по истечении срока санкций финансовое состояние некоторых предприятий улучшается. К примеру, ООО "Интеримп" почти не работало в 2021-2023 годах (выручка менее 1 тыс. грн), но по окончании санкций в 2024 году заработало уже 95,5 млн грн.

Половина компаний со связанными санкциями сократили доходы, в то время как 25% наоборот увеличили выручку. Так, ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" в 2024 году нарастило доходы на 81%, несмотря на санкции против одного из бенефициаров.

Санкции и корпоративные группы

717 из 2514 компаний, связанных с санкциями, имеют отношение к 134 корпоративным группам, по данным YouControl.

Больше всего таких предприятий входит в:

"Group DF" Дмитрия Фирташа - 100 компаний (санкции наложены в 2021 и повторно в 2024 г.);

"Смарт-Холдинг" Вадима Новинского - 62 компании (санкции против него введены в декабре 2022 г.);

"Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 53 компании (санкции с февраля 2025 г.).

Ранее сообщалось, что Украина координирует с G7 ужесточение санкций против России.