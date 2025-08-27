- Категория
Украина координирует с G7 ужесточение санкций против России - Зеленский
Украина передаст партнерам G7 предложения по новым санкциям против России, включая блокирование компаний и давление на физических лиц.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Ужесточение санкций против России
Президент Украины заявил, что Украина передаст партнерам, в частности, странам G7, информацию о следующих шагах санкций против России.
По словам президента, речь идет о блокировании конкретных российских компаний, применении давления к физическим лицам и противодействии схемам обхода санкций, которые до сих пор работают. Зеленский добавил, что партнеры готовы ужесточать санкции на основе этих данных.
"Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, мы передадим партнерам. Прежде всего из Группы семи. С их стороны есть готовность ужесточать санкции", - подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 16 августа о применении санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями в дронах с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.
Ранее президент также подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и российскими энергетическими компаниями.