Украина координирует с G7 ужесточение санкций против России - Зеленский

Украина передаст партнерам G7 предложения по новым санкциям против России, включая блокирование компаний и давление на физических лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ужесточение санкций против России

Президент Украины заявил, что Украина передаст партнерам, в частности, странам G7, информацию о следующих шагах санкций против России.

По словам президента, речь идет о блокировании конкретных российских компаний, применении давления к физическим лицам и противодействии схемам обхода санкций, которые до сих пор работают. Зеленский добавил, что партнеры готовы ужесточать санкции на основе этих данных.

"Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, мы передадим партнерам. Прежде всего из Группы семи. С их стороны есть готовность ужесточать санкции", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 16 августа о применении санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями в дронах с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.

Ранее президент также подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и российскими энергетическими компаниями.