Україна координує з G7 посилення санкцій проти Росії - Зеленський

Україна передасть партнерам із G7 пропозиції щодо нових санкцій проти Росії, включно з блокуванням компаній та тиском на фізичних осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Посилення санкцій проти Росії

Президент України заявив, що Україна передасть партнерам, зокрема країнам G7, інформацію про наступні кроки санкцій проти Росії.

За словами президента, йдеться про блокування конкретних російських компаній, застосування тиску до фізичних осіб та протидію схемам обходу санкцій, які досі працюють. Зеленський додав, що партнери готові посилювати санкції на основі цих даних.

"Всю цю інформацію, яка є у нашої зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам. Передусім з Групи семи. З їхнього боку є готовність посилювати санкції", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 16 серпня щодо застосування санкцій проти 39 фізичних осіб і 55 компаній, пов’язаних з безпілотними технологіями у дронах з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

Раніше президент також підписав укази, які запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, що пов’язані із держкорпорацією "Росатом" та російськими енергетичними компаніями.