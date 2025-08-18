Зеленський ввів у дію санкції проти виробників дронів з використанням ШІ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 16 серпня щодо застосування санкцій проти 39 фізичних осіб і 55 компаній, пов’язаних з безпілотними технологіями у дронах з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі №599/2025, розміщеному на сайті Офісу президента.

Обмеження застосовані проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські).

Зокрема, до списку потрапили:

російська компанія "Прогматік", яка виробляє дрон "Мікроб 10" - малогабаритний FPV-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі;

компанія "Розумні птахи" - випускає БПЛА "Сорока" з бойовим навантаженням до 3,5 кг, оснащений оптичною системою утримання цілі, здатний обходити зони радіотіні та перешкоди РЕБ;

китайські компанії Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Вони постачають комплектуючі для "шахедів" та інших дронів: двигуни, камери, мікросхеми, транзистори, резистори, резонатори, навігаційні приймачі та маршрутизатори;

російський Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб", який розробляє і тренує ШІ-моделі для безпілотників. Їхня робота дозволяє дронам самостійно орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі, а також обробляти дані із сенсорів. Для цього залучають значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО "ЦТШІ Нейролаб".

Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) - російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту, і цей процес треба сприймати максимально серйозно.

"ШІ у дронах підвищує автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора. Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в підготовленому санкційному пакеті", - пояснив Власюк.

Він підкреслив, що санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою.

Раніше Зеленський також підписав укази, які запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, що пов’язані із держкорпорацією "Росатом" та російськими енергетичними компаніями.