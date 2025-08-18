Зеленский ввел в действие санкции против производителей дронов с использованием ИИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 16 августа о применении санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями в дронах с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе №599/2025, размещенном на сайте Офиса президента.

Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусские).

В частности, в список попали:

российская компания "Прогматик", производящая дрон "Микроб 10" - малогабаритный FPV-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели;

компания "Умные птицы" - выпускает БПЛА "Сорока" с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащен оптической системой удержания цели, способен обходить зоны радиотени и помехи РЭБ;

китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Они снабжают комплектующие для "шахедов" и других дронов: двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы;

российский Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб", разрабатывающий и тренирующий ШИ-модели для беспилотников. Их работа позволяет дронам самостоятельно ориентироваться, распознавать и сопровождать цели, а также обрабатывать данные из сенсоров. Для этого привлекают значительные вычислительные ресурсы, предоставляемые участниками АНО "ЦТШИ Нейролаб".

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) - русская организация, предназначенная для внедрения инноваций в сфере беспилотных систем и технологий.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что Россия активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта, и этот процесс следует воспринимать максимально серьезно.

"ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам РЭБ, позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора. Для создания таких дронов критически важны современная электронная компонентная база и значительные вычислительные ресурсы. Именно на компаниях, обеспечивающих эти возможности, сосредоточено внимание Власюк.

Он подчеркнул, что санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя.

Ранее Зеленский также подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и российскими энергетическими компаниями.