США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 та криптобіржі Grinex

Grinex була створена співробітниками російської Garantex / Depositphotos

США розширили санкційний список, додавши до нього російського платіжного агента А7, створеного за участю банку ПСБ, а також низку пов’язаних компаній і криптовалютних платформ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До списку SDN внесені: ТОВ "А7 Агент" і ТОВ "А71", криптобіржа Grinex, дві платформи — Exved та INDEFI Smartbank, компанія Garantex Europe (естонська юрособа біржі Garantex) і зареєстрована в Бішкеку Old Vector.

За даними Мінфіну США, Grinex була створена співробітниками російської Garantex, яка перебуває під санкціями з 2022 року. Платформа використовувала схему з участю Old Vector, А7 та пов’язаних із нею компаній для обходу санкцій. До списку також потрапив співзасновник Garantex Сергій Менделєєв, який контролює Exved та INDEFI Smartbank.

Міністерство юстиції США раніше повідомляло, що 6 березня спільно з Німеччиною та Фінляндією було зруйновано онлайн-інфраструктуру Garantex. Платформа підозрюється у відмиванні злочинних доходів та порушенні санкційних обмежень.

Частка банку ПСБ в А7 становить 49%. Партнером банку в цьому проєкті є бізнесмен Ілан Шор, який очолює операційну компанію "А7 Агент". У липні статутний капітал компанії зріс із 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.

А7 була створена восени 2024 року й пропонує російським експортерам та імпортерам послуги з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні 2025 року компанія потрапила під санкції Великої Британії, а в липні — Європейського Союзу.

Нагадаємо, ще в березні США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex та заморозили понад 26 мільйонів доларів, що використовувалися для відмивання грошей. 

Автор:
Тетяна Гойденко