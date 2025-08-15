США ввели санкции против российского платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США расширили санкционный список, добавив к нему российского платежного агента А7, созданного с участием банка ПСБ, а также ряда связанных компаний и криптовалютных платформ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В список SDN внесены: ООО "А7 Агент" и ООО "А71", криптобиржа Grinex, две платформы - Exved и INDEFI Smartbank, компания Garantex Europe (эстонский юрлиц биржи Garantex) и зарегистрирован в Бишкеке Old Vector.

По данным Минфина США, Grinex была создана сотрудниками российской Garantex, находящейся под санкциями с 2022 года. Платформа использовала схему с участием Old Vector, А7 и связанных с ней компаний по обходу санкций. В список также попал соучредитель Garantex Сергей Менделеев, контролирующий Exved и INDEFI Smartbank.

Министерство юстиции США ранее сообщало, что 6 марта совместно с Германией и Финляндией была разрушена онлайн-инфраструктура Garantex. Платформа подозревается в отмывании преступных доходов и нарушении санкционных ограничений.

Доля банка ПСБ в А7 составляет 49%. Партнером банка в этом проекте является бизнесмен Илан Шор, возглавляющий операционную компанию "А7 Агент". В июле уставный капитал компании вырос с 10 млн. рублей до 12,7 млрд. рублей.

А7 была создана осенью 2024 г. и предлагает российским экспортерам и импортерам услуги по проведению расчетов с зарубежными партнерами. В мае 2025 года компания попала под санкции Великобритании, а в июле – Европейского Союза.

Напомним, еще в марте США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили более 26 миллионов долларов, которые использовались для отмывания денег.