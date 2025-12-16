Более 24 тысяч билетов: украинцы активно пользуются программой "3000 км по Украине"

Более 300 тысяч украинцев уже активировали программу "3000 км Украины" в приложении "Укрзализныци". С момента старта 3 декабря оформлено более 24,1 тыс. билетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"С момента старта 3 декабря оформлено более 24 100 билетов. Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети с прифронтовых территорий", – написала она.

Наибольшим спросом пользуются маршруты Киев – Конотоп, Киев – Николаев, Харьков – Киев, Одесса – Днепр и Днепр – Львов.

Инициатива действует в тестовом режиме на поездах, курсирующих из и в прифронтовые регионы. Она призвана помочь семьям посетить близких вблизи линии фронта, а также предоставить жителям прифронтовых территорий возможность временно переехать в более безопасные регионы страны в зимний период.

"Укрзализныця" рассказала детали бесплатных 3000 км

В "Укрзализныце" разъяснили цели и особенности реализации программы предоставления украинцам возможности бесплатных поездок.

В УЗ объясняют, что расстояние 3000 км символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно (из Запорожья в Ужгород), поэтому даст возможность открыть страну всем, где бы кто ни жил.

Также в компании думают и над опциями по неиспользованным километрам, чтобы дать возможность их направить с пользой.

К тому же, в низкий сезон дополнительные возможности путешествовать могут дать толчок другим смежным сферам внутреннего туризма, ведь это низкий сезон и для них.