"Укрзализныця" запустила новые международные маршруты: с одной пересадкой теперь можно добраться до стран Европы

14 декабря начал действовать новый график движения пассажирских поездов. В нем ряд удобных маршрутов, которые позволяют всего с одной комфортной пересадкой добраться до отдаленных стран Европы и обратно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что компания увеличила количество международных маршрутов с 11 по 17.

В частности, из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные маршруты в страны Западной Европы.

Новые маршруты

В целом добавили следующие маршруты:

поезд №63/64 "Оберіг" Харьков - Киев - Перемышль . В Перемышле он стыкуется с рядом европейских поездов, следующих в Германию, Австрию и Чехию.

поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм . Отправление из Харькова — 16:56, из Киева — 23:57, прибытие в Холм — 10:47.

из Харькова — 16:56, из Киева — 23:57, прибытие в Холм — 10:47. поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль . Поезд отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30. Далее - пересадка на поезд EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11.

Поезд отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30. Далее - пересадка на поезд EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11. поезд №119 Днепр — Киев — Холм. Поезд отправляется из Днепра в 22:55, из Киева в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52. Далее — пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву (прибытие в 21:11) и прибывает в Берлин в 06:15.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, которое вступило в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Так, будет курсировать ночной поезд №7/346-347/8 Ужгород-Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог.

В общем, предложение в международных сообщениях через станцию Чоп, включая хабы европути в Ужгороде и Мукачево, увеличено более чем на 1000 мест в сутки.