"Укрзалізниця" запустила нові міжнародні маршрути: з однією пересадкою тепер можна дістатися до країн Європи

"Укрзалізниця" запускає нові поїзди / Укрзалізниця

14 грудня почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. У ньому — низка зручних маршрутів, які дозволяють усього з однією комфортною пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що компанія збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17.

Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.

Нові маршрути

Загалом додали такі маршрути:

  • поїзд №63/64 "Оберіг" Харків — Київ — Перемишль. У Перемишлі він стикується з низкою європейських поїздів, що прямують до Німеччини, Австрії та Чехії. 
  • поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм. Відправлення з Харкова — 16:56, з Києва — 23:57, прибуття до Холма — 10:47. 
  • поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль. Поїзд відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Далі — пересадка на поїзд EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11. 
  • поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм. Поїзд відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52. Далі — пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву (прибуття о 21:11) та прибуває до Берліна о 06:15.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набув чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Так, курсуватиме нічний поїзд №7/346 — 347/8 Ужгород — Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць. 

Загалом  пропозиція у міжнародних сполученнях через станцію Чоп, включаючи хаби євроколії в Ужгороді та Мукачево, збільшена більш ніж на 1000 місць на добу.

Автор:
Світлана Манько