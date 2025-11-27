"Укрзалізниця" прискорила поїзд Київ - Варшава на понад дві години: який графік

“Укрзалізниця” прискорила прямий поїзд №67/68 Київ - Варшава. Прямий рейс став швидшим, а маршрут через Холм забезпечує зручні пересадки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" прискорила поїзди

Прямий рейс №67/68 Київ - Варшава, що сполучає дві столиці, у новому графіку 2025–2026 років скоротив час у дорозі більш ніж на 2 години. Тепер поїзд відправляється з Києва о 19:51 та прибуває до Варшави о 09:43. У зворотному напрямку потяг вирушає о 18:41 і прибуває до Києва о 09:49.

З 14 грудня поїзд курсуватиме через головний вокзал Варшави (Warszawa Centralna), що дозволяє зручно пересісти на міський транспорт.

Оновлений маршрут №23/34 Київ - Холм тепер забезпечує найшвидший варіант дістатися до Варшави з пересадкою. Поїзд відправляється з Києва о 21:57, прибуває до Холма о 08:08, а вже о 08:38 відправляється IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву та Познань. Прибуття до Варшави Центральної о 11:19.

Новий розклад робить подорож до столиці Польщі зручною та швидкою як для прямого рейсу, так і для маршрутів з пересадкою, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Загалом у графіку 2025 — 2026 пропозиція у міжнародних сполученнях через станцію Чоп, включаючи хаби євроколії в Ужгороді та Мукачево, збільшена більш ніж на 1000 місць на добу.