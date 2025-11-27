"Укрзализныця" ускорила поезд Киев - Варшава более чем на два часа: какой график

"Укрзализныця" ускорила прямой поезд №67/68 Киев – Варшава. Прямой рейс стал быстрее, а маршрут через Холм обеспечивает удобные пересадки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" ускорила поезда

Прямой рейс №67/68 Киев - Варшава, соединяющий две столицы, в новом графике 2025-2026 годов сократил время в пути более чем на 2 часа. Теперь поезд отправляется из Киева в 19:51 и прибывает в Варшаву в 09:43. В обратном направлении поезд отправляется в 18:41 и прибывает в Киев в 09:49.

С 14 декабря поезд будет курсировать через главный вокзал Варшавы (Warszawa Centralna), позволяющий удобно пересесть на городской транспорт.

Обновленный маршрут №23/34 Киев – Холм теперь обеспечивает самый быстрый вариант добраться до Варшавы с пересадкой. Поезд отправляется из Киева в 21:57, прибывает в Холм в 08:08, а уже в 08:38 отправляется IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву и Познань. Прибытие в Варшаву Центральную в 11:19.

Новое расписание делает путешествие в столицу Польши удобным и быстрым как для прямого рейса, так и для маршрутов с пересадкой, отмечают в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, которое вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Всего в графике 2025-2026 предложение в международных сообщениях через станцию Чоп, включая хабы европути в Ужгороде и Мукачево, увеличено более чем на 1000 мест в сутки.