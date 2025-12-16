Запланована подія 2

Новини
Понад 24 тисячі квитків: українці активно користуються програмою "3000 км Україною"

Укрзалізниця
"3000 км Україною" об’єднала 300 тис. українців / Укрзалізниця

Понад 300 тисяч українців уже активували програму “3000 км Україною” в застосунку “Укрзалізниці”. З моменту старту 3 грудня оформлено більш як 24,1 тис. квитків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій", - написала вона.

Найбільшим попитом користуються маршрути Київ - Конотоп, Київ -Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро та Дніпро - Львів.

Ініціатива наразі діє в тестовому режимі на поїздах, що курсують з і до прифронтових регіонів. Вона покликана допомогти родинам відвідати близьких поблизу лінії фронту, а також надати мешканцям прифронтових територій можливість тимчасово переїхати до безпечніших регіонів країни в зимовий період.

"Укрзалізниця" розповіла деталі безкоштовних 3000 км

В "Укрзалізниці" роз'яснили мету й особливості реалізації програми надання українцям можливості безкоштовних поїздок.

В УЗ пояснюють, що відстань 3000 км символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив.

Також в компанії думають й над опціями щодо невикористаних кілометрів, щоб дати можливість їх спрямувати з користю.

До того ж у низький сезон додаткові можливості подорожувати можуть дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму, адже це низький сезон і для них. 

Автор:
Ольга Опенько