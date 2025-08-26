Более 5 тысяч рабочих мест: в реестр индустриальных парков внесено шесть новых объектов

Правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О новых индустриальных парках

Решение о включении парков "Биосенс", "Стан-Инвест", "Люблинец", "Зборов", "Одесса Новая Парк" и "Интеграл" в реестр индустриальных парков правительство включило на заседании 26 августа 2025 года.

"Биосенс"

Индустриальный парк "Биосенс" в Степанковской общине Черкасского района Черкасской области будет занимать площадь 29,7 га. Здесь планируется размещение предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производству пищевых продуктов, логистике, агротехнологиям, кормам и энергетике. Ожидается создание до 500 рабочих мест и привлечение около 970 млн грн инвестиций.

"Стан-Инвест"

Индустриальный парк "Стан-Инвест", расположенный в городе Александрия Кировоградской области, будет занимать территорию площадью 11,6 га. Основные направления работы будут включать машиностроение, металлообработку, производство металлоконструкций, ремонт оборудования и инженерно-конструкторские услуги. Проект предусматривает создание до 250 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 323 млн грн.

"Люблинец"

Индустриальный парк "Люблинец" будет расположен на территории Люблинецкого поселкового общества Ковельского района Волынской области. На площади 49,7 га планируется функционирование предприятий пищевой промышленности, в частности, по переработке фруктов и овощей, производству масла, хлебобулочных изделий и других продуктов. Проект предусматривает создание до 2500 новых рабочих мест и привлечение инвестиций на сумму более 653 млн грн.

"Зборов"

Индустриальный парк "Зборов", расположенный в городе Зборов Тернопольской области, будет занимать территорию площадью 15,5 га. Основными направлениями деятельности станут производство напитков, переработка агропродукции, изготовление пищевых и непродовольственных товаров, складская и транспортная логистика. Проект предусматривает создание до 250 рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 232 млн. грн.

"Одесса Новая Парк"

Индустриальный парк "Одесса Новая Парк", расположенный в Одесской области, будет занимать площадь 16,4 га. Здесь планируется работа предприятий в сфере машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности, альтернативной энергетики, IT и научно-технической деятельности. Проект предусматривает создание до 700 рабочих мест и привлечение инвестиций почти в 1 млрд грн.

"Интеграл"

Индустриальный парк "Интеграл", расположенный в городе Винница, будет занимать площадь 17,9 га. Его участники будут работать в области производства пищевых продуктов, мебели, машиностроения, электротехники, легкой промышленности, телекоммуникаций и научно-технической деятельности. Проект предусматривает создание до 930 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 1 млрд. грн.

Таким образом, с учетом принятого решения, в реестр индустриальных парков включено уже 104 парка.

Добавим, в 2024 году государство предоставило более 1,1 млрд грн поддержки 15 индустриальным паркам в рамках программы "Зроблено в Україні". Речь идет о безвозвратной помощи на развитие инфраструктуры: строительство дорог, инженерных сетей, присоединение к электросетям.