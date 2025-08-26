Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 5 тисяч робочих місць: до реєстру індустріальних парків внесено шість нових об’єктів

індустрільний парк
Шість нових індустріальних парків в Україні / Мінекономіки

Уряд офіційно зареєстрував шість нових індустріальних парків у різних регіонах України, що дозволить створити понад 5 тисяч нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про нові індустріальні парки

Рішення про включення парків "Біосенс", "Стан-Інвест", "Люблинець", "Зборів", "Одеса Нова Парк" та "Інтеграл" до реєстру індустріальних парків уряд включив на засіданні 26 серпня 2025 року.

  • "Біосенс"

Індустріальний парк "Біосенс" у Степанківській громаді Черкаського району Черкаської області займатиме площу 29,7 га. Тут планується розміщення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва харчових продуктів, логістики, агротехнологій, кормів та енергетики. Очікується створення до 500 робочих місць та залучення близько 970 млн грн інвестицій.

  • "Стан-Інвест"

Індустріальний парк "Стан-Інвест", розташований у місті Олександрія Кіровоградської області, займатиме територію площею 11,6 га. Основні напрями його роботи включатимуть машинобудування, металообробку, виробництво металоконструкцій, ремонт обладнання та інженерно-конструкторські послуги. Проєкт передбачає створення до 250 нових робочих місць та залучення інвестицій у розмірі 323 млн грн.

  • "Люблинець"

Індустріальний парк "Люблинець" буде розташований на території Люблинецької селищної громади Ковельського району Волинської області. На площі 49,7 га планується функціонування підприємств харчової промисловості, зокрема з переробки фруктів та овочів, виробництва олії, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Проєкт передбачає створення до 2500 нових робочих місць і залучення інвестицій на суму понад 653 млн грн.

  • "Зборів"

Індустріальний парк "Зборів", який розташований у місті Зборів Тернопільської області, займатиме територію площею 15,5 га. Основними напрямами діяльності стануть виробництво напоїв, переробка агропродукції, виготовлення харчових та нехарчових товарів, а також складська і транспортна логістика. Проєкт передбачає створення до 250 робочих місць та залучення інвестицій у розмірі 232 млн грн.

  • "Одеса Нова Парк"

Індустріальний парк "Одеса Нова Парк", розташований в Одеській області, займатиме площу 16,4 га. Тут планується робота підприємств у сферах машинобудування, металообробки, харчової промисловості, альтернативної енергетики, IT та науково-технічної діяльності. Проєкт передбачає створення до 700 робочих місць і залучення інвестицій майже на 1 млрд грн.

  • "Інтеграл"

Індустріальний парк "Інтеграл", розташований у місті Вінниця, займатиме площу 17,9 га. Його учасники працюватимуть у галузях виробництва харчових продуктів, меблів, машинобудування, електротехніки, легкої промисловості, телекомунікацій та науково-технічної діяльності. Проєкт передбачає створення до 930 нових робочих місць та залучення інвестицій у розмірі 1 млрд грн.

Таким чином, з урахуванням ухваленого рішення, до Реєстру індустріальних парків включено вже 104 парки.

Додамо, у 2024 році держава надала понад 1,1 млрд грн підтримки 15 індустріальним паркам у межах програми "Зроблено в Україні". Йдеться про безповоротну допомогу на розвиток інфраструктури: будівництво доріг, інженерних мереж, приєднання до електромереж. 

Автор:
Ольга Опенько