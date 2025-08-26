Понад 5 тисяч робочих місць: до реєстру індустріальних парків внесено шість нових об’єктів

Уряд офіційно зареєстрував шість нових індустріальних парків у різних регіонах України, що дозволить створити понад 5 тисяч нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про нові індустріальні парки

Рішення про включення парків "Біосенс", "Стан-Інвест", "Люблинець", "Зборів", "Одеса Нова Парк" та "Інтеграл" до реєстру індустріальних парків уряд включив на засіданні 26 серпня 2025 року.

"Біосенс"

Індустріальний парк "Біосенс" у Степанківській громаді Черкаського району Черкаської області займатиме площу 29,7 га. Тут планується розміщення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва харчових продуктів, логістики, агротехнологій, кормів та енергетики. Очікується створення до 500 робочих місць та залучення близько 970 млн грн інвестицій.

"Стан-Інвест"

Індустріальний парк "Стан-Інвест", розташований у місті Олександрія Кіровоградської області, займатиме територію площею 11,6 га. Основні напрями його роботи включатимуть машинобудування, металообробку, виробництво металоконструкцій, ремонт обладнання та інженерно-конструкторські послуги. Проєкт передбачає створення до 250 нових робочих місць та залучення інвестицій у розмірі 323 млн грн.

"Люблинець"

Індустріальний парк "Люблинець" буде розташований на території Люблинецької селищної громади Ковельського району Волинської області. На площі 49,7 га планується функціонування підприємств харчової промисловості, зокрема з переробки фруктів та овочів, виробництва олії, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Проєкт передбачає створення до 2500 нових робочих місць і залучення інвестицій на суму понад 653 млн грн.

"Зборів"

Індустріальний парк "Зборів", який розташований у місті Зборів Тернопільської області, займатиме територію площею 15,5 га. Основними напрямами діяльності стануть виробництво напоїв, переробка агропродукції, виготовлення харчових та нехарчових товарів, а також складська і транспортна логістика. Проєкт передбачає створення до 250 робочих місць та залучення інвестицій у розмірі 232 млн грн.

"Одеса Нова Парк"

Індустріальний парк "Одеса Нова Парк", розташований в Одеській області, займатиме площу 16,4 га. Тут планується робота підприємств у сферах машинобудування, металообробки, харчової промисловості, альтернативної енергетики, IT та науково-технічної діяльності. Проєкт передбачає створення до 700 робочих місць і залучення інвестицій майже на 1 млрд грн.

"Інтеграл"

Індустріальний парк "Інтеграл", розташований у місті Вінниця, займатиме площу 17,9 га. Його учасники працюватимуть у галузях виробництва харчових продуктів, меблів, машинобудування, електротехніки, легкої промисловості, телекомунікацій та науково-технічної діяльності. Проєкт передбачає створення до 930 нових робочих місць та залучення інвестицій у розмірі 1 млрд грн.

Таким чином, з урахуванням ухваленого рішення, до Реєстру індустріальних парків включено вже 104 парки.

Додамо, у 2024 році держава надала понад 1,1 млрд грн підтримки 15 індустріальним паркам у межах програми "Зроблено в Україні". Йдеться про безповоротну допомогу на розвиток інфраструктури: будівництво доріг, інженерних мереж, приєднання до електромереж.