Более 5,8 тыс. украинских компаний имеют вероятные связи с российским бизнесом - исследование

Украинские компании с вероятными связями с российским бизнесом получили 150,3 млрд грн дохода в 2024 году — на треть больше, чем годом ранее. По состоянию на ноябрь 2025 года такие связи имеют 5817 компаний и 686 ФЛП, больше всего — в Донецкой области, Киеве и на Луганщине.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аналитика YouСontrol.

Украинский бизнес и РФ

По состоянию на ноябрь 2025 г. 5,8 тыс. украинских компаний, вероятно, имеют связи с российскими юридическими лицами из-за участия в уставных капиталах — непосредственно или через своих учредителей, бенефициаров или уполномоченных лиц.

Больше всего таких компаний зарегистрировано в Донецкой области, Киеве, Луганской и Запорожской областях. В основном они работают в сфере торговли, операциях с недвижимостью, перерабатывающей промышленности и аграрном секторе. Также заметная часть компаний задействована в строительной отрасли.

Вероятные связи с российским бизнесом имеют и 686 действующих ФЛПов. Больше всего их в Киеве, Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областях. Наиболее распространенными сферами деятельности таких предпринимателей являются торговля, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, а также сфера временного размещения и питания.

Политические партии и их возможные связи с РФ

Среди украинских организаций, имеющих вероятные связи с российским бизнесом, обнаружено 14 политических партий. В перечне, в частности, фигурирует партия "Русь единая", которая до 2009 года называлась "Партия политики Путина". Ее возглавляет Алексей Ременюк. Лицо с идентичным ФИО также значится участником нескольких украинских партийных ячеек и одновременно связано с двумя российскими компаниями, зарегистрированными на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, зафиксировано совпадение ФИО руководителя региональной организации партии "Народная Воля" с данными участника российской компании и руководителя украинского предприятия ООО "Мария 7", входящего в корпоративную группу "Форум групп".

Аналитики YouControl отмечают, что корпоративная группа — это совокупность связанных между собой компаний, имеющих общие бенефициары и взаимодействующие для достижения общих экономических целей.

Ранее сообщалось, что в Украине действовали ячейки так называемой "Партии политики Путина". В июне 2022 года суд официально запретил деятельность пророссийской партии "Русь единая", ранее функционировавшей под этим названием.

Кто заработал больше всего в 2024 году

Из 5,8 тыс. компаний, попавших в анализ YouControl из-за возможных связей с российским бизнесом, лишь 792 подали финансовую отчетность с положительной выручкой за 2024 год. Совокупный доход этих предприятий составил 150,3 млрд грн, что на 38% превышает показатель предыдущего года.

Наибольший доход зафиксирован у компании "Адм Юкрейн", заработавшей 43,5 млрд грн. Она входит в международную группу Archer Daniels Midland и специализируется на производстве и торговле сельскохозяйственной продукцией. В структуре собственности присутствует иностранная компания, связанная с российским предприятием.

Около 36 млрд грн в 2024 году получили компании "Комфи Трейд" и "Маресто Украина", входящие в группу "Комфи". Их бенефициарка имеет ФИО, совпадающее с данными участницы нескольких российских компаний.

Более 9 млрд грн заработала "Мотор Сич" - предприятие, ранее связанное с российскими юридическими лицами. Пока компания находится в государственной собственности, а ее бывший руководитель находится под санкциями.

Выручка компании "Интерпайп Днепровтормет" составила 6,7 млрд грн. Предприятие входит в корпоративную группу, бенефициаром которой является Виктор Пинчук, и имеет связь с компанией, зарегистрированной на временно оккупированной территории Луганской области.

Еще около 13 млрд грн в совокупности получили "СТВ Центр" и "СТВ Восток". В составе их участников есть лицо, чьи данные совпадают с информацией об участнице российской компании.

Компания "РДО Украина" задекларировала 3,5 млрд грн выручки. Ее иностранный совладелец имеет название, совпадающее с участниками двух российских предприятий.

Более 2 млрд грн заработало предприятие "Интервзрывпром". Бенефициары компании имеют ФИО, совпадающие с владельцами российских юридических лиц, зарегистрированных в Крыму.

Также 2 млрд грн дохода получила компания "ФЭС Укр", один из крупнейших производителей кофе и чая в Украине. Ее иностранный участник называется совпадающим с названием компании, связанной с российским бизнесом.

В общем, результаты исследования свидетельствуют: даже среди наиболее прибыльных украинских предприятий остаются компании, в структуре которых прослеживаются возможные корпоративные связи с российскими юрлицами, в том числе через владельцев или аффилированные структуры.

Компании с рисками и санкциями

Около 15% компаний по изучаемой выборке YouControl (844 предприятия) входят в состав 207 корпоративных групп. При этом одно юридическое лицо может одновременно принадлежать к нескольким группам, равно как и одна группа может объединять несколько компаний из перечня.

Больше всего предприятий, по которым сработал соответствующий фактор "Экспресс-анализа" о возможных связях с российскими юрлицами, зафиксировано в составе групп "Випос" и группы семьи Валерия Мищенко - по 26 компаний в каждой. Ключевое лицо последней, Валерий Мищенко, является бизнес-партнером компании "Осокорки-7", связанной с входящим в группу братьев Константиновских Александром Константиновским. Также Мищенко является бенефициаром компании "Денон", среди участников которой – завод радиоаппаратуры, принадлежащий к группе семьи Довгих. Одним из ее бенефициаров есть бывший народный депутат Станислав Довгий.

Особое внимание в исследовании уделено компаниям, находящимся под санкциями. Таких предприятий насчитывается 102, и 42 из них входят в разные корпоративные группы. В частности, 17 компаний принадлежат к группе семьи Юткиных, ключевой фигурой которой является Вячеслав Юткин - он находится под санкциями СНБО с декабря 2023 года и имеет связь с российским юридическим лицом "Морской".

Также в материале упоминается Дмитрий Зусманович, имя которого совпадает с данными участника нескольких компаний, зарегистрированных в России, среди которых Тайм и Керамист. Это лицо является ключевой фигурой соответствующей корпоративной группы и находится под санкциями СНБО с октября 2022 года.

В целом, исследование демонстрирует, что значительная часть компаний с потенциальными рисками, в частности связанными с российским бизнесом, сконцентрирована в составе корпоративных групп, а некоторые из них уже фигурируют в санкционных списках.

Метолодогия

Специалисты YouControl проанализировали данные Единого государственного реестра Украины и реестра юридических лиц Российской Федерации и зафиксировали вероятные связи более 6,5 тысяч украинских компаний и ФЛП с более чем 12 тысячами российских юридических лиц. Такие связи возникают из-за участия в уставных капиталах и могут быть как множественными со стороны украинских субъектов, так и со стороны российских компаний, одновременно связанных с несколькими украинскими структурами.

Полученные данные свидетельствуют о все еще ощутимом присутствии украинского бизнеса в российской корпоративной среде. В то же время, аналитики фиксируют постепенное сокращение таких связей. В период с 2024 года по октябрь 2025-го у 755 украинских компаний и 84 ФЛПов статус вероятной связи с российскими юрлицами перешел из актуального к историческому. Преимущественно это произошло из-за ликвидации российских компаний или смены состава владельцев и бенефициаров с обеих сторон.

Экспресс-анализ YouControl является скоринговым показателем, который помогает контрагентам оценить уровень риска и необходимую глубину проверки компании перед сотрудничеством.