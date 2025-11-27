Понад 5,8 тис. українських компаній мають ймовірні зв’язки з російським бізнесом - дослідження

Українські компанії з ймовірними зв’язками з російським бізнесом отримали 150,3 млрд грн доходу у 2024 році — на третину більше, ніж роком раніше. Станом на листопад 2025 року такі зв’язки мають 5 817 компаній і 686 ФОПів, найбільше - у Донецькій області, Києві та на Луганщині.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналітика YouСontrol.

Український бізнес і РФ

Станом на листопад 2025 року 5,8 тис. українських компаній, імовірно, мають зв’язки з російськими юридичними особами через участь у статутних капіталах — безпосередньо або через своїх засновників, бенефіціарів чи уповноважених осіб.

Найбільше таких компаній зареєстровано в Донецькій області, Києві, Луганській та Запорізькій областях. Переважно вони працюють у сфері торгівлі, операціях з нерухомістю, переробній промисловості та аграрному секторі. Також помітна частка компаній задіяна в будівельній галузі.

Ймовірні зв’язки з російським бізнесом мають і 686 діючих ФОПів. Найбільше їх у Києві, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Харківській областях. Найпоширеніші сфери діяльності таких підприємців — торгівля, операції з нерухомістю, професійна та наукова діяльність, а також сфера тимчасового розміщення й харчування.

Політичні партії та їхні ймовірні зв’язки з РФ

Серед українських організацій, які мають ймовірні зв’язки з російським бізнесом, виявлено 14 політичних партій. У переліку, зокрема, фігурує партія "Русь єдина”, яка до 2009 року мала назву "Партія політики Путіна". Її очолює Олексій Ременюк. Особа з ідентичним ПІБ також значиться учасником кількох українських партійних осередків і водночас пов’язана з двома російськими компаніями, зареєстрованими на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, зафіксовано збіг ПІБ керівника регіональної організації партії "Народна Воля" з даними учасника російської компанії та очільника українського підприємства ТОВ "Марія 7", яке входить до корпоративної групи "Форум груп".

Аналітики YouControl наголошують, що корпоративна група — це сукупність пов’язаних між собою компаній, які мають спільних бенефіціарів та взаємодіють для досягнення спільних економічних цілей.

Раніше повідомлялося, що в Україні діяли осередки так званої “Партії політики Путіна”. У червні 2022 року суд офіційно заборонив діяльність проросійської партії “Русь єдина”, яка раніше функціонувала під цією назвою.

Хто заробив найбільше у 2024 році

Із 5,8 тис. компаній, що потрапили до аналізу YouControl через можливі зв’язки з російським бізнесом, лише 792 подали фінансову звітність із позитивною виручкою за 2024 рік. Сукупний дохід цих підприємств сягнув 150,3 млрд грн, що на 38% перевищує показник попереднього року.

Найбільший дохід зафіксовано у компанії "Адм Юкрейн", яка заробила 43,5 млрд грн. Вона входить до міжнародної групи Archer Daniels Midland і спеціалізується на виробництві та торгівлі сільськогосподарською продукцією. У структурі власності присутня іноземна компанія, пов’язана з російським підприємством.

Майже 36 млрд грн у 2024 році отримали компанії "Комфі Трейд" та "Маресто Україна", що входять до групи "Комфі". Їхня бенефіціарка має ПІБ, яке збігається з даними учасниці кількох російських компаній.

Понад 9 млрд грн заробила "Мотор Січ" - підприємство, яке раніше було пов’язане з російськими юридичними особами. Наразі компанія перебуває у державній власності, а її колишній керівник перебуває під санкціями.

Виручка компанії "Інтерпайп Дніпровтормет" склала 6,7 млрд грн. Підприємство входить до корпоративної групи, бенефіціаром якої є Віктор Пінчук, і має зв’язок із компанією, зареєстрованою на тимчасово окупованій території Луганської області.

Ще близько 13 млрд грн у сукупності отримали "СТВ Центр" та "СТВ Схід". У складі їхніх учасників є особа, чиї дані співпадають із інформацією про учасницю російської компанії.

Компанія "РДО Україна" задекларувала 3,5 млрд грн виручки. Її іноземний співвласник має назву, яка збігається з учасниками двох російських підприємств.

Понад 2 млрд грн заробило підприємство "Інтервибухпром". Бенефіціари компанії мають ПІБ, що збігаються з власниками російських юридичних осіб, зареєстрованих у Криму.

Також 2 млрд грн доходу отримала компанія "ФЕС Укр", один із найбільших виробників кави та чаю в Україні. Її іноземний учасник має назву, що співпадає з назвою компанії, пов’язаної з російським бізнесом.

Загалом результати дослідження свідчать: навіть серед найбільш прибуткових українських підприємств залишаються компанії, у структурі яких простежуються можливі корпоративні зв’язки із російськими юрособами, зокрема через власників або афілійовані структури.

Компанії з ризиками та санкціями

Близько 15% компаній із досліджуваної вибірки YouControl (844 підприємства) входять до складу 207 корпоративних груп. При цьому одна юридична особа може одночасно належати до кількох груп, так само як і одна група може об’єднувати кілька компаній із переліку.

Найбільше підприємств, щодо яких спрацював відповідний фактор "Експрес-аналізу" про можливі зв’язки з російськими юрособами, зафіксовано у складі груп "Віпос" та групи родини Валерія Міщенка — по 26 компаній у кожній. Ключова особа останньої, Валерій Міщенко, є бізнес-партнером компанії "Осокорки-7", пов’язаної з Олександром Константіновським, який входить до групи братів Константіновських. Також Міщенко є бенефіціаром компанії "Денон", серед учасників якої - завод радіоапаратури, що належить до групи родини Довгих. Одним із її бенефіціарів є колишній народний депутат Станіслав Довгий.

Окрему увагу в дослідженні приділено компаніям, які перебувають під санкціями. Таких підприємств нараховується 102, і 42 з них входять до різних корпоративних груп. Зокрема, 17 компаній належать до групи родини Юткіних, ключовою фігурою якої є Вячеслав Юткін — він перебуває під санкціями РНБО з грудня 2023 року та має зв’язок із російською юридичною особою "Морской".

Також у матеріалі згадується Дмитро Зусманович, ім’я якого збігається з даними учасника кількох компаній, зареєстрованих у росії, серед яких "Тайм" та "Керамист". Ця особа є ключовою фігурою відповідної корпоративної групи та перебуває під санкціями РНБО з жовтня 2022 року.

Загалом дослідження демонструє, що значна частина компаній із потенційними ризиками, зокрема пов’язаними з російським бізнесом, сконцентрована у складі корпоративних груп, а деякі з них уже фігурують у санкційних списках.

Метолодогія

Фахівці YouControl проаналізували дані Єдиного державного реєстру України та реєстру юридичних осіб Російської Федерації і зафіксували ймовірні зв’язки понад 6,5 тисячі українських компаній і ФОПів із більш ніж 12 тисячами російських юридичних осіб. Такі зв’язки виникають через участь у статутних капіталах і можуть бути як множинними з боку українських суб’єктів, так і з боку російських компаній, які одночасно пов’язані з кількома українськими структурами.

Отримані дані свідчать про все ще відчутну присутність українського бізнесу в російському корпоративному середовищі. Водночас аналітики фіксують поступове скорочення таких зв’язків. У період із 2024 року до жовтня 2025-го у 755 українських компаній та 84 ФОПів статус ймовірного зв’язку з російськими юрособами перейшов з актуального до історичного. Переважно це сталося через ліквідацію російських компаній або зміну складу власників і бенефіціарів по обидва боки.

"Експрес-аналіз" YouControl є скоринговим показником, який допомагає контрагентам оцінити рівень ризику та необхідну глибину перевірки компанії перед співпрацею.