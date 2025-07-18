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У чайній компанії "Мономах" заперечують зв'язки з Росією і кажуть про намагання конкурентів захопити ринок

Чай виробництва компанії "Мономах" експортується незалежним дистриб’юторам до понад 20 країн світу
Чай виробництва компанії "Мономах" експортується незалежним дистриб’юторам до понад 20 країн світу

Співзасновник чайної компанії "Мономах" Тарас Барабаш заперечує інформацію про можливу співпрацю компанії з країною-агресором Росією і наполягає на проукраїнській позиції виробника. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Oboz.ua.

За словами Барабаша, після повномасштабного вторгнення на українському ринку чаю йде активний перерозподіл: деякі російські компанії та бренди пішли з українського ринку, але є й "переупаковані" гравці, тобто ті, що повертаються під новими назвами та у новому пакуванні. На його думку, зараз на компанію відбувається інформаційна атака.

"Схоже, що свої зусилля деякі недоброчесні гравці спрямовують не на покращення власної продукції, логістики, дистрибуції, стосунків з партнерами, а на спроби захопити ринок через дискредитацію конкурентів", – зазначив співзасновник компанії.

Барабаш додав, що компанія буде захищати свою репутацію, і запевнив, що "Мономах" не має жодних ділових зв’язків із Росією чи Білоруссю – ні прямо, ні через треті країни.

У договорах компанії із покупцями з країн пострадянського простору прописано пряму заборону на реалізацію або реекспорт товарів до цих країн, а законодавство країн ЄС самостійно регламентує заборону торгівлі з РФ та РБ у межах санкційної політики ЄС, сказав підприємець.

Де з'явилася інформація про компанію

Сьогодні сервіс YouControl оприлюднив звіт за 2024 рік щодо ринку кави та чаю в Україні. Зокрема, йшлося, що виробництвом чаю й кави в Україні займаються 570 суб’єктів господарювання. Підприємства, що подали фінансову звітність за минулий рік, показали виручку у 10 млрд грн, тоді як у 2023-му вона становила 8,6 млрд грн.

У звіті "Мономах" зазначено як лідера за виручкою за 2024 рік – цей показник становив 2,3 млрд грн.

Фото 2 — У чайній компанії "Мономах" заперечують зв'язки з Росією і кажуть про намагання конкурентів захопити ринок

У ЗМІ з'явилася інформація, що компанією було організовано схему постачання продукції до країни-агресорки.

Водночас видання "Forbes Україна" повідомило, що компанія "Мономах" захищатиме свою ділову репутацію у суді після обшуків, які СБУ провела у червні 2025-го та заявляє про судовий позов щодо спростування інформації в медіа про її діяльність.

Що відомо про чайну компанію "Мономах" 

"Мономах"– українська компанія з понад 30-річною історією, в якій працюють понад 500 співробітників. Це перше в Україні сертифіковане чайне виробництво, що пройшло повну модернізацію відповідно до стандартів ЄС.

В компанії зазначають, що мають контроль якості на кожному етапі виробництва та міжнародну сертифікацію FSSC 22000.

Бренди компанії: Lovare, Monomax, "Чайні шедеври", "Три слони", Ferarra, "Кавові шедеври".

Чай виробництва компанії "Мономах" експортується незалежним дистриб’юторам до понад 20 країн світу, зокрема до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, США, Канади. 

У 2024 році компанією сплачено майже 300 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів в Україні. У першій половині 2025 року – 171 млн грн податків.