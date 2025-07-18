У чайній компанії "Мономах" заперечують зв'язки з Росією і кажуть про намагання конкурентів захопити ринок

Співзасновник чайної компанії "Мономах" Тарас Барабаш заперечує інформацію про можливу співпрацю компанії з країною-агресором Росією і наполягає на проукраїнській позиції виробника. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Oboz.ua.

За словами Барабаша, після повномасштабного вторгнення на українському ринку чаю йде активний перерозподіл: деякі російські компанії та бренди пішли з українського ринку, але є й "переупаковані" гравці, тобто ті, що повертаються під новими назвами та у новому пакуванні. На його думку, зараз на компанію відбувається інформаційна атака.

"Схоже, що свої зусилля деякі недоброчесні гравці спрямовують не на покращення власної продукції, логістики, дистрибуції, стосунків з партнерами, а на спроби захопити ринок через дискредитацію конкурентів", – зазначив співзасновник компанії.

Барабаш додав, що компанія буде захищати свою репутацію, і запевнив, що "Мономах" не має жодних ділових зв’язків із Росією чи Білоруссю – ні прямо, ні через треті країни.

У договорах компанії із покупцями з країн пострадянського простору прописано пряму заборону на реалізацію або реекспорт товарів до цих країн, а законодавство країн ЄС самостійно регламентує заборону торгівлі з РФ та РБ у межах санкційної політики ЄС, сказав підприємець.

Де з'явилася інформація про компанію

Сьогодні сервіс YouControl оприлюднив звіт за 2024 рік щодо ринку кави та чаю в Україні. Зокрема, йшлося, що виробництвом чаю й кави в Україні займаються 570 суб’єктів господарювання. Підприємства, що подали фінансову звітність за минулий рік, показали виручку у 10 млрд грн, тоді як у 2023-му вона становила 8,6 млрд грн.

У звіті "Мономах" зазначено як лідера за виручкою за 2024 рік – цей показник становив 2,3 млрд грн.

У ЗМІ з'явилася інформація, що компанією було організовано схему постачання продукції до країни-агресорки.

Водночас видання "Forbes Україна" повідомило, що компанія "Мономах" захищатиме свою ділову репутацію у суді після обшуків, які СБУ провела у червні 2025-го та заявляє про судовий позов щодо спростування інформації в медіа про її діяльність.

Що відомо про чайну компанію "Мономах"

"Мономах"– українська компанія з понад 30-річною історією, в якій працюють понад 500 співробітників. Це перше в Україні сертифіковане чайне виробництво, що пройшло повну модернізацію відповідно до стандартів ЄС.

В компанії зазначають, що мають контроль якості на кожному етапі виробництва та міжнародну сертифікацію FSSC 22000.

Бренди компанії: Lovare, Monomax, "Чайні шедеври", "Три слони", Ferarra, "Кавові шедеври".

Чай виробництва компанії "Мономах" експортується незалежним дистриб’юторам до понад 20 країн світу, зокрема до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, США, Канади.

У 2024 році компанією сплачено майже 300 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів в Україні. У першій половині 2025 року – 171 млн грн податків.