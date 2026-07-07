Более €350 млн на жилье: кому помогут новые программы восстановления Украины

Украина привлекла более 350 млн евро международного финансирования на восстановление жилья по итогам Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

€350 млн на новое жилье и компенсации

Средства будут направлены на развитие муниципального жилья, компенсации за разрушенные дома, поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение доступным жильем ветеранов.

Основные направления финансирования:

€100 млн – муниципальное социальное жилье. Вместе с Европейским инвестиционным банком Украина запускает первый этап создания муниципального жилищного фонда. Общины будут строить жилье, которое будет предоставляться в аренду по доступной цене для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, семей погибших защитников, медицинских работников, педагогов и критической инфраструктуры.

€100 млн – компенсации за уничтоженное жилье. Финансирование будет направлено на продолжение программы "Восстановление" совместно с Банком развития Совета Европы. Средства используют для предоставления жилищных сертификатов украинцам, потерявшим дома из-за российской агрессии.

€11 млн – развитие программы HOME. Дополнительные средства позволят ускорить проработку заявок, усилить работу местных комиссий, создать горячую линию и усовершенствовать механизмы компенсации за разрушенное жилье.

€80 млн – жилье для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Подписанные договоренности предусматривают финансирование около 2 тысяч жилых ваучеров для внутриперемещенных лиц в рамках программы «Жилье для ВПЛ с ТОТ».

€60 млн – доступное жилье для ветеранов. Совместно с Банком развития Совета Европы будет запущена программа льготного ипотечного кредитования. Она должна обеспечить более 1500 доступных жилищных кредитов для украинских ветеранов.

Привлеченное финансирование должно стать одним из важных инструментов восстановления жилищного фонда и поддержки украинцев, пострадавших в результате войны.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру списания уничтоженного или безвозвратно поврежденного военного имущества, отменив обязательные акты технического состояния и сложные расчеты износа.