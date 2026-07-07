Понад €350 млн на житло: кому допоможуть нові програми відновлення України

Україна залучила понад €350 млн міжнародного фінансування на відновлення житла за підсумками Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

€350 млн на нове житло та компенсації

Кошти спрямують на розвиток муніципального житла, компенсації за зруйновані оселі, підтримку внутрішньо переміщених осіб та забезпечення доступним житлом ветеранів.

Основні напрями фінансування:

€100 млн - муніципальне соціальне житло. Разом із Європейським інвестиційним банком Україна запускає перший етап створення муніципального житлового фонду. Громади будуватимуть житло, яке надаватиметься в оренду за доступною ціною для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, родин загиблих захисників, медичних працівників, освітян та працівників критичної інфраструктури.

€100 млн - компенсації за знищене житло. Фінансування буде спрямоване на продовження програми "єВідновлення" спільно з Банком розвитку Ради Європи. Кошти використають для надання житлових сертифікатів українцям, які втратили домівки через російську агресію.

€11 млн - розвиток програми HOME. Додаткові кошти дозволять прискорити опрацювання заявок, посилити роботу місцевих комісій, створити гарячу лінію та вдосконалити механізми компенсації за зруйноване житло.

€80 млн - житло для ВПО з тимчасово окупованих територій. Підписані домовленості передбачають фінансування близько 2 тисяч житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб у межах програми «Житло для ВПО з ТОТ».

€60 млн - доступне житло для ветеранів. Спільно з Банком розвитку Ради Європи буде запущено програму пільгового іпотечного кредитування. Вона має забезпечити понад 1 500 доступних житлових кредитів для українських ветеранів.

Залучене фінансування має стати одним із важливих інструментів відновлення житлового фонду та підтримки українців, які постраждали внаслідок війни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру списання знищеного або безповоротно пошкодженого військового майна, скасувавши обов’язкові акти технічного стану та складні розрахунки зносу.