БпЛА попал в торговое судно на подходе к портам Большой Одессы

Во время очередной воздушной тревоги зафиксировано попадание беспилотного летательного аппарата в торговое судно, следовавшее по Украинскому морскому коридору в один из портов Большой Одессы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.

Контейнеровоз под флагом Науру получил повреждения вследствие удара, в одном из контейнеров возник пожар. Экипаж оперативно ликвидировал возгорание, что позволило избежать дальнейшего распространения огня.

Инцидент еще раз актуализирует вопрос безопасности торгового судоходства в акватории Черного моря.

Стабильное функционирование морского коридора остается критически важным для обеспечения экспорта украинской продукции и поддержания глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, утром российские войска уже почти неделю ежедневно атакуют украинскую портовую инфраструктуру. В ночь на сегодняшний день под обстрелом оказались объекты портовой инфраструктуры Большой Одессы.