Портовая инфраструктура Одесщины подверглась обстрелам: логистика функционирует с ограничениями
Российские войска уже почти неделю ежедневно атакуют украинскую портовую инфраструктуру. В ночь на сегодняшний день под обстрелом оказались объекты портовой инфраструктуры Большой Одессы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.
Зафиксированы многочисленные попадания по производственным и административным зданиям. В результате атак возникли пожары, а также зафиксированы повреждения инфраструктуры портовых операторов.
Враг ударил по портам и логистике: повреждены административные и технические здания портовых операторов, грузовые вагоны Укрзализныци.
На местах работают пожарно-спасательные подразделения и другие службы, идет ликвидация последствий обстрелов.
В то же время после ночной атаки на Одессу погибли восемь человек, еще 14 ранены. Повреждены жилые объекты гражданской, критической инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 15 апреля российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Украины на Дунае, нанеся повреждения объектам логистики.