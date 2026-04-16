Портова інфраструктура Одещини зазнала обстрілів: логістика функціонує з обмеженнями
Російські війська вже майже тиждень щоденно атакують українську портову інфраструктуру. У ніч на сьогодні під обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.
Зафіксовано численні влучання по виробничих і адміністративних будівлях. Внаслідок атак виникли пожежі, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури портових операторів.
Ворог вдарив по портах і логістиці: пошкоджено адміністративні та технічні будівлі портових операторів, вантажні вагони Укрзалізниці.
На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та інші служби, триває ліквідація наслідків обстрілів.
Водночас після нічної атаки на Одесу загинуло вісім людей, ще 14 — поранені. Пошкоджено житловий об’єкти цивільної, критичної інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 15 квітня російські війська знову атакували портову інфраструктуру України на Дунаї, завдавши пошкоджень об’єктам логістики.