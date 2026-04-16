Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

БпЛА влучив у торговельне судно на підході до портів Великої Одеси

Під час чергової повітряної тривоги зафіксовано влучання безпілотного літального апарата у торговельне судно, що прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.

Контейнеровоз під прапором Науру зазнав пошкоджень унаслідок удару, в одному з контейнерів виникла пожежа. Екіпаж оперативно ліквідував загоряння, що дозволило уникнути подальшого поширення вогню.

Інцидент вкотре актуалізує питання безпеки торговельного судноплавства в акваторії Чорного моря.

Стабільне функціонування морського коридору залишається критично важливим для забезпечення експорту української продукції та підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, вранці російські війська вже майже тиждень щоденно атакують українську портову інфраструктуру. У ніч на сьогодні під обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси.

Автор:
Тетяна Гойденко