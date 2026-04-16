БпЛА влучив у торговельне судно на підході до портів Великої Одеси

Під час чергової повітряної тривоги зафіксовано влучання безпілотного літального апарата у торговельне судно, що прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.

Контейнеровоз під прапором Науру зазнав пошкоджень унаслідок удару, в одному з контейнерів виникла пожежа. Екіпаж оперативно ліквідував загоряння, що дозволило уникнути подальшого поширення вогню.

Інцидент вкотре актуалізує питання безпеки торговельного судноплавства в акваторії Чорного моря.

Стабільне функціонування морського коридору залишається критично важливим для забезпечення експорту української продукції та підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, вранці російські війська вже майже тиждень щоденно атакують українську портову інфраструктуру. У ніч на сьогодні під обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси.