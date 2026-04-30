Британцам будут доплачивать за потребление электроэнергии, в Украине платят за ограничение ее производства

После зимы энергосистемы столкнулись с новой проблемой — днем электроэнергии становится слишком много из-за роста солнечной генерации. В Великобритании решили платить потребителям, чтобы они больше использовали электроэнергию. В Украине наоборот: ограничивают производство и компенсируют потери генерации.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Financial Times.

В Британии оператор энергосистемы National Energy System Operator (NESO) запускает механизм, стимулирующий потребление электроэнергии в часы профицита. Его планируют применять летом, когда из-за активной работы солнечных электростанций спрос в сети падает, а предложение растет.

Суть модели:

поставщики получают средства, чтобы стимулировать клиентов;

домохозяйствам предлагают выплаты или скидки;

бизнес может зарабатывать, увеличивая потребление.

Фактически людям будут платить за то, чтобы они:

включали бытовую технику днем,

заряжали электромобили,

переносили энергоемкие процессы в часы профицита.

Это продолжение механизма demand flexibility service, который в 2022 году работал наоборот — тогда платили за сокращение потребления из-за риска дефицита.

Как росла солнечная генерация

Причина изменений – быстрый рост возобновляемой генерации. Мощность солнечных электростанций в Британии выросла более чем в 700 раз с 2010 года и достигла около 22 ГВт. К 2030 году ее планируют увеличить до 47 ГВт.

Это уже приводит к новым эффектам:

в дневные часы спрос в сети падает,

цены на электроэнергию могут становиться нулевыми или отрицательными,

часть генерации приходится ограничивать.

Оператор уже тратит значительные средства на компенсацию ветровым электростанциям за вынужденные остановки. Стимулирование потребления рассматривается как более дешевая альтернатива таким затратам.

В Украине на конец 2021 года общая установленная мощность солнечной генерации в Украине достигла 6,4 ГВт. Но из-за оккупации территории мы потеряли 40-50% генерации и сейчас активно наращиваем объемы.

В частности, как пишет delo.ua , за прошлый год в Украине построили 1,5 ГВт новых СЭС и импортировали 2,5 ГВт солнечных панелей.

Стимулируем бизнес за ограничение генерации

В отличие от Британии, в Украине есть большие дефициты энергетических мощностей из-за разрушения энергообъектов, но вместо стимулировать развитие энергомощностей путем поддержки потребления, у нас стимулируется ограничение производства.

Как заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, с началом весенне-летнего периода рост солнечного поколения создает избыток мощности в дневные часы.

В результате:

оператор ограничивает работу солнечных электростанций

производителям компенсируют каждый неотпущенный мегаватт

ежегодно на это тратятся миллиарды гривен, которые включаются в тариф

По словам Зайченко, ситуацию усложняет структура генерации: часть газовых станций работает в базовом режиме даже в периоды, когда есть избыток дешевой солнечной электроэнергии. Это означает параллельное сжигание газа и ограничение СЭС

Он назвал такую модель экономически неэффективной в условиях войны.

Таким образом, две энергосистемы реагируют на одинаковую проблему по-разному: в Британии пытаются управлять спросом, в Украине ограничивают генерацию и компенсируют потери. Это оказывает непосредственное влияние на расходы системы и, наконец, на тариф для потребителей.