Британцам будут доплачивать за потребление электроэнергии, в Украине платят за ограничение ее производства
После зимы энергосистемы столкнулись с новой проблемой — днем электроэнергии становится слишком много из-за роста солнечной генерации. В Великобритании решили платить потребителям, чтобы они больше использовали электроэнергию. В Украине наоборот: ограничивают производство и компенсируют потери генерации.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Financial Times.
В Британии оператор энергосистемы National Energy System Operator (NESO) запускает механизм, стимулирующий потребление электроэнергии в часы профицита. Его планируют применять летом, когда из-за активной работы солнечных электростанций спрос в сети падает, а предложение растет.
Суть модели:
- поставщики получают средства, чтобы стимулировать клиентов;
- домохозяйствам предлагают выплаты или скидки;
- бизнес может зарабатывать, увеличивая потребление.
Фактически людям будут платить за то, чтобы они:
- включали бытовую технику днем,
- заряжали электромобили,
- переносили энергоемкие процессы в часы профицита.
Это продолжение механизма demand flexibility service, который в 2022 году работал наоборот — тогда платили за сокращение потребления из-за риска дефицита.
Как росла солнечная генерация
Причина изменений – быстрый рост возобновляемой генерации. Мощность солнечных электростанций в Британии выросла более чем в 700 раз с 2010 года и достигла около 22 ГВт. К 2030 году ее планируют увеличить до 47 ГВт.
Это уже приводит к новым эффектам:
- в дневные часы спрос в сети падает,
- цены на электроэнергию могут становиться нулевыми или отрицательными,
- часть генерации приходится ограничивать.
Оператор уже тратит значительные средства на компенсацию ветровым электростанциям за вынужденные остановки. Стимулирование потребления рассматривается как более дешевая альтернатива таким затратам.
В Украине на конец 2021 года общая установленная мощность солнечной генерации в Украине достигла 6,4 ГВт. Но из-за оккупации территории мы потеряли 40-50% генерации и сейчас активно наращиваем объемы.
В частности, как пишет delo.ua , за прошлый год в Украине построили 1,5 ГВт новых СЭС и импортировали 2,5 ГВт солнечных панелей.
Стимулируем бизнес за ограничение генерации
В отличие от Британии, в Украине есть большие дефициты энергетических мощностей из-за разрушения энергообъектов, но вместо стимулировать развитие энергомощностей путем поддержки потребления, у нас стимулируется ограничение производства.
Как заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, с началом весенне-летнего периода рост солнечного поколения создает избыток мощности в дневные часы.
В результате:
- оператор ограничивает работу солнечных электростанций
- производителям компенсируют каждый неотпущенный мегаватт
- ежегодно на это тратятся миллиарды гривен, которые включаются в тариф
По словам Зайченко, ситуацию усложняет структура генерации: часть газовых станций работает в базовом режиме даже в периоды, когда есть избыток дешевой солнечной электроэнергии. Это означает параллельное сжигание газа и ограничение СЭС
Он назвал такую модель экономически неэффективной в условиях войны.
Таким образом, две энергосистемы реагируют на одинаковую проблему по-разному: в Британии пытаются управлять спросом, в Украине ограничивают генерацию и компенсируют потери. Это оказывает непосредственное влияние на расходы системы и, наконец, на тариф для потребителей.