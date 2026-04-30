Британцям доплачуватимуть за споживання електроенергії, в Україні платять за обмеження її виробництва

Після зими енергосистеми зіткнулися з новою проблемою — вдень електроенергії стає забагато через зростання сонячної генерації. У Великій Британії вирішили платити споживачам, щоб вони більше використовували електроенергію. В Україні — навпаки: обмежують виробництво і компенсують втрати генерації.

У Британії оператор енергосистеми National Energy System Operator (NESO) запускає механізм, який стимулює споживання електроенергії у години профіциту. Його планують застосовувати влітку, коли через активну роботу сонячних електростанцій попит у мережі падає, а пропозиція зростає.

Суть моделі:

постачальники отримують кошти, щоб стимулювати клієнтів;

домогосподарствам пропонують виплати або знижки;

бізнес може заробляти, збільшуючи споживання.

Фактично людям платитимуть за те, щоб вони:

вмикали побутову техніку вдень,

заряджали електромобілі,

переносили енергоємні процеси на години профіциту.

Це продовження механізму demand flexibility service, який у 2022 році працював навпаки — тоді платили за скорочення споживання через ризик дефіциту.

Як зростала сонячна генерація

Причина змін — швидке зростання відновлюваної генерації. Потужність сонячних електростанцій у Британії зросла більш ніж у 700 разів з 2010 року і досягла близько 22 ГВт. До 2030 року її планують збільшити до 47 ГВт.

Це вже призводить до нових ефектів:

у денні години попит у мережі падає,

ціни на електроенергію можуть ставати нульовими або від’ємними,

частину генерації доводиться обмежувати.

Оператор уже витрачає значні кошти на компенсації вітровим електростанціям за вимушені зупинки. Стимулювання споживання розглядається як дешевша альтернатива таким витратам.

В Україні станом на кінець 2021 року загальна встановлена потужність сонячної генерації в Україні сягнула 6,4 ГВт. Але через окупацію території ми втратили 40-50% генераціі і зараз активно нарощуємо обсяги.

Зокрема, як пише delo.ua за минулий рік в Україні збудували 1,5 ГВт нових СЕС та імпортували 2,5 ГВт сонячних панелей.

Стимулюємо бізнес за обмеження генераціі

На відміну від Британії, в Україні є великих дефіцит енергетичних потужностей через руйнування енергооб’єктів, але замість стимулювати розвиток енергопотужностей шляхом підтримки споживання, у нас стимулююється обмеження виробництва.

Як заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, із початком весняно-літнього періоду зростання сонячної генерації створює надлишок потужності в денні години.

У результаті:

оператор обмежує роботу сонячних електростанцій;

виробникам компенсують кожен невідпущений мегават;

щороку на це витрачаються мільярди гривень, які включаються у тариф.

За словами Зайченка, ситуацію ускладнює структура генерації: частина газових станцій працює у базовому режимі навіть у періоди, коли є надлишок дешевої сонячної електроенергії. Це означає паралельне спалювання газу і обмеження СЕС

Він назвав таку модель економічно неефективною в умовах війни.

Таким чином, дві енергосистеми реагують на однакову проблему по-різному: у Британії намагаються керувати попитом, в Україні — обмежують генерацію і компенсують втрати. Це безпосередньо впливає на витрати системи і, зрештою, на тариф для споживачів.