Британцям доплачуватимуть за споживання електроенергії, в Україні платять за обмеження її виробництва
Після зими енергосистеми зіткнулися з новою проблемою — вдень електроенергії стає забагато через зростання сонячної генерації. У Великій Британії вирішили платити споживачам, щоб вони більше використовували електроенергію. В Україні — навпаки: обмежують виробництво і компенсують втрати генерації.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.
У Британії оператор енергосистеми National Energy System Operator (NESO) запускає механізм, який стимулює споживання електроенергії у години профіциту. Його планують застосовувати влітку, коли через активну роботу сонячних електростанцій попит у мережі падає, а пропозиція зростає.
Суть моделі:
- постачальники отримують кошти, щоб стимулювати клієнтів;
- домогосподарствам пропонують виплати або знижки;
- бізнес може заробляти, збільшуючи споживання.
Фактично людям платитимуть за те, щоб вони:
- вмикали побутову техніку вдень,
- заряджали електромобілі,
- переносили енергоємні процеси на години профіциту.
Це продовження механізму demand flexibility service, який у 2022 році працював навпаки — тоді платили за скорочення споживання через ризик дефіциту.
Як зростала сонячна генерація
Причина змін — швидке зростання відновлюваної генерації. Потужність сонячних електростанцій у Британії зросла більш ніж у 700 разів з 2010 року і досягла близько 22 ГВт. До 2030 року її планують збільшити до 47 ГВт.
Це вже призводить до нових ефектів:
- у денні години попит у мережі падає,
- ціни на електроенергію можуть ставати нульовими або від’ємними,
- частину генерації доводиться обмежувати.
Оператор уже витрачає значні кошти на компенсації вітровим електростанціям за вимушені зупинки. Стимулювання споживання розглядається як дешевша альтернатива таким витратам.
В Україні станом на кінець 2021 року загальна встановлена потужність сонячної генерації в Україні сягнула 6,4 ГВт. Але через окупацію території ми втратили 40-50% генераціі і зараз активно нарощуємо обсяги.
Зокрема, як пише delo.ua за минулий рік в Україні збудували 1,5 ГВт нових СЕС та імпортували 2,5 ГВт сонячних панелей.
Стимулюємо бізнес за обмеження генераціі
На відміну від Британії, в Україні є великих дефіцит енергетичних потужностей через руйнування енергооб’єктів, але замість стимулювати розвиток енергопотужностей шляхом підтримки споживання, у нас стимулююється обмеження виробництва.
Як заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, із початком весняно-літнього періоду зростання сонячної генерації створює надлишок потужності в денні години.
У результаті:
- оператор обмежує роботу сонячних електростанцій;
- виробникам компенсують кожен невідпущений мегават;
- щороку на це витрачаються мільярди гривень, які включаються у тариф.
За словами Зайченка, ситуацію ускладнює структура генерації: частина газових станцій працює у базовому режимі навіть у періоди, коли є надлишок дешевої сонячної електроенергії. Це означає паралельне спалювання газу і обмеження СЕС
Він назвав таку модель економічно неефективною в умовах війни.
Таким чином, дві енергосистеми реагують на однакову проблему по-різному: у Британії намагаються керувати попитом, в Україні — обмежують генерацію і компенсують втрати. Це безпосередньо впливає на витрати системи і, зрештою, на тариф для споживачів.