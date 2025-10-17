Запланована подія 2

BYD отзывает более 115 000 автомобилей из-за проблем с аккумуляторами

BYD отзывает более 115 000 автомобилей / Depositphotos

Китайский автопроизводитель BYD объявил о самом большом отзыве в своей истории — более 115 000 автомобилей серий Tang и Yuan Pro, выпущенных между 2015 и 2022 годами, из-за конструктивных дефектов и рисков безопасности, связанных с аккумуляторами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В частности:

  • 44 535 автомобилей серии Tang (2015–2017) отзывают из-за недостатков в конструкции компонентов, которые могут вызвать ненормальную работу;
  • 71 248 электромобилей Yuan Pro (2021–2022) отзывают из-за проблем с установкой аккумуляторов.

Ранее в этом году BYD отозвал 6 843 гибридных внедорожника Fangchengbao Bao 5 из-за риска пожара, а в сентябре 2024 года — почти 97 000 электромобилей Dolphin и Yuan Plus из-за дефекта рулевого управления, что также могло вызвать угрозу возгорания.

Регулятор рынка Китая подтвердил план отзыва и будет следить за его исполнением.

Недавно немецкий автоконцерн BMW отозвал более 196 тысяч автомобилей в США, поскольку реле запуска двигателя может подвергнуться коррозии.

Автор:
Татьяна Гойденко