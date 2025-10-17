BYD відкликає понад 115 000 автомобілів через проблеми з акумуляторами

Китайський автовиробник BYD оголосив про найбільше відкликання у своїй історії — понад 115 000 автомобілів серій Tang та Yuan Pro, випущених між 2015 і 2022 роками, через конструктивні дефекти та ризики безпеки, пов’язані з акумуляторами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Зокрема:

44 535 автомобілів серії Tang (2015–2017) відкликають через недоліки в конструкції компонентів, що можуть спричиняти ненормальну роботу;

71 248 електромобілів Yuan Pro (2021–2022) відкликають через проблеми з встановленням акумуляторів.

Раніше цього року BYD відкликав 6 843 гібридні позашляховики Fangchengbao Bao 5 через ризик пожежі, а у вересні 2024 року — майже 97 000 електромобілів Dolphin та Yuan Plus через дефект рульового керування, що також міг спричиняти загрозу загоряння.

Регулятор ринку Китаю підтвердив план відкликання і слідкуватиме за його виконанням.

Нещодавно німецький автоконцерн BMW відкликав понад 196 тисяч автомобілів у США, оскільки реле запуску двигуна може піддатися корозії