BYD відкликає понад 115 000 автомобілів через проблеми з акумуляторами
Китайський автовиробник BYD оголосив про найбільше відкликання у своїй історії — понад 115 000 автомобілів серій Tang та Yuan Pro, випущених між 2015 і 2022 роками, через конструктивні дефекти та ризики безпеки, пов’язані з акумуляторами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.
Зокрема:
- 44 535 автомобілів серії Tang (2015–2017) відкликають через недоліки в конструкції компонентів, що можуть спричиняти ненормальну роботу;
- 71 248 електромобілів Yuan Pro (2021–2022) відкликають через проблеми з встановленням акумуляторів.
Раніше цього року BYD відкликав 6 843 гібридні позашляховики Fangchengbao Bao 5 через ризик пожежі, а у вересні 2024 року — майже 97 000 електромобілів Dolphin та Yuan Plus через дефект рульового керування, що також міг спричиняти загрозу загоряння.
Регулятор ринку Китаю підтвердив план відкликання і слідкуватиме за його виконанням.
Нещодавно німецький автоконцерн BMW відкликав понад 196 тисяч автомобілів у США, оскільки реле запуску двигуна може піддатися корозії