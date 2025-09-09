Запланована подія 2

С 2024 года бюджет Украины потерял более 30 млрд из-за схем в игорном бизнесе – Гетманцев

Ярослав Железнякк, Даниил Гетманцев
Заседание ВСК по уклонению от налогообложения операторов игорного бизнеса. Фото: Даниил Гетманцев.

Украина из-за схем в игорном бизнесе потеряла в 2024 году 20,1 млрд грн налоговых поступлений, а в этом году — уже 10,2 млрд. Отдельные компании декларируют "шокирующие суммы" и маскируют выигрыши под "возврат депозитов".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение, которое опубликовал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев 9 сентября после заседания ВСК по уклонению от налогообложения операторов игорного бизнеса.

По словам политика, отдельные компании декларируют "шокирующие суммы". Например, компания Native Apps выплачивает 42% всех выигрышей по отрасли, имея лишь 7% общего дохода. В то же время, крупнейший оператор FavBet, занимающий 36.2% рынка, выплачивает лишь 0.03% от всех выигрышей.

Как работает схема?

По словам Гетманцева, более 95% выигрышей игорный бизнес маскирует под "возврат депозитов".

"Ребята оприходуют на счет все ставки через ПРРО, выплачивают выигрыши, а затем, когда налоговая доначисляет налог, идут в суд (самый справедливый суд в мире), на основании того, что ГНС не может доказать, что выплачивались именно выигрыши, а не возврат депозита (хотя эта операция также не освобождается), и суд отменяет решение ГНС о доначислении", - пояснил он.

По мнению нардепа, доказать обратное  налоговая не может без системы онлайн-мониторинга, запуск которой блокируется Минцифрой и PlayCity.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк отметил, что за январь – август 2025 года.   игорный бизнес уплатил 13 млрд грн, что больше в 105 раз, чем в 2021 году.

"Только нужно было налоговые льготы и мискодинг убрать. Но до сих пор есть простор для улучшения", - написал он.

Ранее Гетманцев обвинил Минцифры и Федорова в срыве запуска системы мониторинга азартных игр .

Автор:
Татьяна Ковальчук