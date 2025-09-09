З 2024 року бюджет України втратив понад 30 млрд через схеми в гральному бізнесі – Гетманцев

Україна через схеми в гральному бізнесі втратила у 2024 році 20,1 млрд грн податкових надходжень, а цього року — вже 10,2 млрд. Окремі компанії декларують "шокуючі суми" та маскують виграші під "повернення депозитів".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис, який опублікував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 9 вересня після засідання ТСК щодо ухилення від оподаткування операторів грального бізнесу.

За словами політика, окремі компанії декларують "шокуючі суми", які демонструють суттєву диспропорцію між доходами та виплатами.

Як працює схема?

За словами Гетманцева, понад 95% виграшів гральний бізнес маскує під "повернення депозитів".

"Хлопці оприбутковують на рахунок всі ставки через ПРРО, виплачують виграші, а потім, коли податкова донараховує податок, йдуть до суду (найсправедливіший суд у світі), на підставі того, що ДПС не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту (хоча ця операція також не звільняється), і суд скасовує рішення ДПС про донарахування", — пояснив він.

На думку нардепа, довести зворотне податкова не може без системи онлайн-моніторингу, запуск якої блокується Мінцифри та PlayCity.

У свою чергу нардеп Ярослав Железняк зазначив, що за січень–серпень 2025 року гральний бізнес сплатив 13 млрд грн, що більше в 105 разів, ніж у 2021 році.

"Лише треба було податкові пільги і міскодінг прибрати. Але досі є простір для покращення", — написав він.

Раніше Гетманцев звинуватив Мінцифри та його очільника Михайла Федорова у зриві запуску системи моніторингу азартних ігор.