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Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн: о ком идет речь

Вадим Новинский
Вадим Новинский

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшему народному депутату нескольких созывов избранному от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", также входившего в состав "Партии регионов" Вадиму Новинскому.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что бывшему нардепу инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

По информации следствия, после обретения гражданства Украины в 2012 году подозреваемый продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом.

Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, не задекларировал полученные за границей доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен.

В частности, как добавили в ГБР, экс-депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн (на момент продажи это составило несколько миллиардов долларов) от продажи инвестиционных активов – акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Кипра.

Поэтому, по информации следствия в государственный бюджет Украины не поступили средства в особо крупных размерах.

В сообщении не указано имя народного депутата, но судя по размещенной в сообщении фотографии подозреваемого речь идет о Вадиме Новинском.

Фото 2 — Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн: о ком идет речь

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Новинского и   ряда священников   Украинской православной церкви, и в этот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский.

До этого, в начале июля, Новинский, бывший в Раде последнего созыва внефракционным депутатом-мажоритарщиком и баллотировавшийся от запрещенной ныне партии "Оппозиционный блок" в округе №57 (Донецкая область), подал заявление о сложении полномочий, которое парламент удовлетворил .

В апреле 2023 года по материалам СБУ было   арестовано имущество Новинского   более чем на 3,5 млрд грн в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Автор:
Светлана Манько