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Колишньому народному депутату повідомили про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн: про кого йдеться

Вадим Новинський
Вадим Новинський

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру в ухиленні від плати податків колишньому народному депутату кількох скликань обраному від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", який також входив до складу "Партії регіонів" Вадиму Новинському.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що колишньому нардепу інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

За інформацією слідства, після набуття громадянства України у 2012 році підозрюваний продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом.

Однак, усупереч вимогам податкового законодавства, не задекларував отриманих за кордоном доходів і не сплатив податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень.

Зокрема, як додали в ДБР, ексдепутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн (на момент продажу це становило декілька мільярдів доларів) від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Кіпру.

Через це, за інформацією слідства до державного бюджету України не надійшли кошти в особливо великих розмірах. 

У повідомленні не вказано імені народного депутата, але судячи з розміщеної в повідомленні фотографії підозрюваного йдеться про Вадима Новинського.

Фото 2 — Колишньому народному депутату повідомили про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн: про кого йдеться

Нагадаємо, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського та низки священників Української православної церкви, і того ж дня це рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський.

До цього, на початку липня, Новинський, який був у Раді останнього скликання позафракційним депутатом-мажоритарником та балотувався від забороненої нині партії "Опозиційний блок" в окрузі №57 (Донецька область), подав заяву про складення повноважень, яку парламент задовольнив.

У квітні 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Автор:
Світлана Манько