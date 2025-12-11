Частная фирма хотела взыскать долг с государства 32 млн грн за дорожные работы: детали дела

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры предотвратили попытку неправомерного взыскания из государственного бюджета 32 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, частное предприятие требовало оплату от Службы автомобильных дорог за якобы выполненные работы по "содержанию дорог", хотя фактически эти работы не были заказаны и не подтверждены должным образом.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что работы не были согласованы с заказчиком, якобы выполнялись уже после окончания срока действия договора, а акты выполненных работ не содержали подписи Службы автомобильных дорог.

Фактически фирма пыталась создать искусственную задолженность, требуя оплаты официально незаказанных и непринятых услуг.

Для легализации долга фирма подала мировое соглашение, согласно которому суд должен самостоятельно подтвердить выполнение работ.

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры категорически возразили против такого подхода, отмечая, что подтверждение выполнения работ является исключительной компетенцией заказчика, а не суда.

Хотя суд первой инстанции отказал в утверждении соглашения, апелляционная инстанция изначально приняла сторону фирмы.

Однако Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры, отменив апелляционное решение. После нового рассмотрения апелляционный суд окончательно принял сторону государства, остановив попытку создать фиктивный долг на миллионы гривен.

Напомним, ранее САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в оборонной сфере, из-за которой государство потеряло более 246 миллионов гривен.