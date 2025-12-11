Запланована подія 2

Приватна фірма хотіла стягнути борг з держави 32 млн грн за дорожні роботи: деталі справи

дорога
Прокуратура запобігла оплаті 32 мільйонів за "утримання доріг" / Офіс генерального прокурора України

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури запобігли спробі неправомірного стягнення з державного бюджету 32 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, приватне підприємство вимагало оплату від Служби автомобільних доріг за нібито виконані роботи з "утримання доріг", хоча фактично ці роботи не були замовлені та не підтверджені належним чином.

Під час розгляду справи було встановлено, що роботи не були погоджені із замовником, нібито виконувалися вже після завершення терміну дії договору, а акти виконаних робіт не містили жодного підпису Служби автомобільних доріг.

Фактично фірма намагалася створити штучну заборгованість, вимагаючи оплату за офіційно незамовлені та неприйняті послуги.

Для легалізації боргу фірма подала мирову угоду, за якою суд мав би самостійно підтвердити виконання робіт.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури категорично заперечили проти такого підходу, наголошуючи, що підтвердження виконання робіт є виключною компетенцією замовника, а не суду.

Хоча суд першої інстанції відмовив у затвердженні угоди, апеляційна інстанція спочатку стала на бік фірми.

Однак, Верховний Суд підтримав позицію прокуратури, скасувавши апеляційне рішення. Після нового розгляду апеляційний суд остаточно став на бік держави, зупинивши спробу створити фіктивний борг на мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше САП і НАБУ викрили масштабну корупційну схему в оборонній сфері, через яку держава втратила понад 246 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб