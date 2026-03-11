Запланована подія 2

Частные и иностранные банки удерживают низкий уровень неработающих кредитов

Качество кредитов в банках Украины высокое, дефолты минимальны

По состоянию на 1 февраля 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины практически не изменилась и осталась на исторически низком уровне – 13,9%. Новые кредиты сохраняют высокое качество, а дефолты остаются минимальными.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Доля неработающих кредитов в банках

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины в январе практически не изменилась и на 1 февраля 2025 года составила 13,9%, сохраняясь на исторически низком уровне.

Напомним, что в декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд грн старых неработающих активов, благодаря чему доля NPL в секторе упала ниже 14% по состоянию на 1 января 2026 года.

Новые кредиты и дальше характеризуются высоким качеством, поэтому общее состояние кредитного портфеля остается хорошим, а уровень дефолтов – минимальным.

Сегодня уровень NPL в разных категориях банков выглядит следующим образом: частные банки – 8,4%, банки с иностранным капиталом – 6,5%, государственные банки – 19,6%.

Что касается типа кредитов, то доля неработающих кредитов для бизнеса составляет 17,0%, а для населения – 10,8%.

Напомним, около 90% активов, находящихся на балансе банков в состоянии ликвидации, составляют кредиты физических и юридических лиц. Однако качество этого портфеля остается низким: более 80% ссуд классифицируются как неработающие (NPL).

Автор:
Ольга Опенько