Приватні та іноземні банки утримують низький рівень непрацюючих кредитів

Станом на 1 лютого 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України практично не змінилася і залишилася на історично низькому рівні – 13,9%. Нові кредити зберігають високу якість, а дефолти залишаються мінімальними.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Частка непрацюючих кредитів у банках

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України у січні практично не змінилася і станом на 1 лютого 2025 року становила 13,9%, зберігаючись на історично низькому рівні.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, завдяки чому частка NPL у секторі впала нижче 14% станом на 1 січня 2026 року.

Нові кредити й надалі характеризуються високою якістю, тому загальний стан кредитного портфеля залишається добрим, а рівень дефолтів – мінімальним.

Сьогодні рівень NPL у різних категоріях банків виглядає так: приватні банки – 8,4%, банки з іноземним капіталом – 6,5%, державні банки – 19,6%.

Що стосується типу кредитів, частка непрацюючих кредитів для бізнесу становить 17,0%, а для населення – 10,8%.

Нагадаємо, близько 90% активів, що перебувають на балансі банків у стані ліквідації, складають кредити фізичних та юридичних осіб. Проте якість цього портфеля залишається низькою: понад 80% позик класифікуються як непрацюючі (NPL).