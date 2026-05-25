Цена нефти на 25 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 25 мая 2026 цена нефти Brent составляет $98,36 за баррель, WTI — $91,47, а Urals — $96,32. Цены на нефть рухнули сразу на 6%, опустившись до двухнедельных минимумов. Главным фактором столь стремительного падения стал растущий оптимизм на мировых рынках по поводу возможного подписания мирного соглашения между США и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 25 мая

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 98,36 – 5.15% WTI 91,47 – 5.40% Urals 96,32 – 4.92%

В ходе торгов фьючерсы на европейскую нефть марки Brent упали на 5,85 доллара, зафиксировавшись на отметке 97,69 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate потеряла 5,75 доллара и просела до 90,85 доллара за баррель.

Для обоих контрактов эти показатели стали самыми низкими с 7 мая текущего года.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, нефтяное снижение началось после громкого заявления президента США Дональда Трампа, объявившего о достижении взаимопонимания с Тегераном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, по которому до начала войны транспортировали пятую часть мировых объемов нефти и сжиженного газа.

Аналитики рынка отмечают, что появление света в конце тоннеля гарантирует снижение цен на энергоносители в ближайшее время, однако эксперты банковских групп призывают к осторожности.

Переговоры между странами уже неоднократно срывались раньше, потому рынок опасается излишней реакции.

Кроме того, даже в случае немедленного подписания мира на восстановление поврежденных военными действиями нефтегазовых объектов в проливе понадобятся месяцы.

На фоне недавнего скачка цен американские энергетические компании активизировали внутреннюю добычу и увеличили количество буровых установок до 558 единиц, что стало самым высоким показателем с июня прошлого года.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.