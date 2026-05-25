Ціна нафти на 25 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 25 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $98,36 за барель, WTI — $91,47, а Urals — $96,32. Ціни на нафту обвалилися одразу на 6%, опустившись до двотижневих мінімумів. Головним чинником такого стрімкого падіння став зростаючий оптимізм на світових ринках щодо можливого підписання мирної угоди між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 98,36 - 5.15% WTI 91,47 - 5.40% Urals 96,32 - 4.92%

В ході торгів ф'ючерси на європейську нафту марки Brent впали на 5,85 долара, зафіксувавшись на позначці 97,69 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate втратила 5,75 долара і просіла до 90,85 долара за барель.

Для обох контрактів ці показники стали найнижчими з 7 травня поточного року.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, нафтове зниження почалося після гучної заяви президента США Дональда Трампа, який оголосив про досягнення взаєморозуміння з Тегераном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, якою до початку війни транспортували п’яту частину світових обсягів нафти та зрідженого газу.

Аналітики ринку зазначають, що поява світла в кінці тунелю гарантує зниження цін на енергоносії найближчим часом, проте експерти банківських груп закликають до обережності.

Переговори між країнами вже неодноразово зривалися раніше, тому ринок побоюється надмірної реакції.

Крім того, навіть у разі негайного підписання миру, на відновлення пошкоджених військовими діями нафтогазових об'єктів у протоці знадобляться місяці.

На тлі нещодавнього стрибка цін американські енергетичні компанії активізували внутрішній видобуток і збільшили кількість бурових установок до 558 одиниць, що стало найвищим показником з червня минулого року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.