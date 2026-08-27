Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Наличный курс:

USD

44,78

44,68

EUR

52,15

51,95

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цена нефти на 27 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 27 августа / Depositphotos

В четверг нефтяные котировки снизились на фоне ожиданий прогресса в переговорах Ирана и Катара, что может способствовать возобновлению движения через Ормузский пролив и ослабить перебои со снабжением, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $87,43 – 0,5%
WTI $81,86 – 0,5%
Urals $86,51 +0.75%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 41 цент (на 0,5%), до 87,43 доллара за баррель, в 03:30 по Гринвичу (в 05:30 по Киеву), продолжая падение четвертый день подряд.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 37 центов (на 0,5%) до 81,86 доллара, продолжая падение пятый день подряд.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, перспективы возобновления судоходства через Ормузский пролив несколько ослабили опасения по поводу перебоев со снабжением нефти.

В то же время, затяжной конфликт на Ближнем Востоке и сокращение мировых запасов дизельного топлива продолжают поддерживать риски для энергетического рынка.

Отметим, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце минувшей недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести масштабную экономическую изоляцию Ирана и предупреждение о возможных санкциях против стран, которые будут сотрудничать с Тегераном.

Дополнительным фактором неопределенности явилось завершение действия предыдущего мирного соглашения между сторонами конфликта. По оценкам экспертов, ни США, ни Иран не демонстрируют готовности возобновить переговоры, что поддерживает напряжение на нефтяном рынке и способствует подорожанию сырья.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности